Karikatür Oscar’ı 35. yılında

Uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle 35’incisi düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Dünyanın dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri hür bir düşünce platformunda buluşturan “Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması” sonuçlandı. Bu yıl 35’incisi düzenlenen yarışmada; kız çocuklarının eğitimi, güçlenmesi ve cinsiyet eşitliği konularını bütün inisiyatiflerinde ön plana çıkartan Aydın Doğan Vakfı, geçen sene olduğu gibi bu sene de “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” başlığıyla bir Özel Ödül de açıkladı. Dünya gündemine ışık tutan eserlerin yarıştığı, otoritelerce “karikatür dünyasının Oscar’ı” olarak nitelendirilen serbest konulu Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın 35’incisine, 64 ülkeden 623 sanatçı 2.143 karikatürle katıldı. Ön elemeden geçen 42 ülkeden 139 sanatçının 177 karikatürü, Uluslararası Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. Seçici Kurul, bu seneki yarışmada iki çalışmayı birinciliğe lâyık gördü. Dokhshid Ghodratipour (İran) ve Jugoslav Vlahovic (Sırbistan) birinciliği paylaşırken, ikinci Shahrokh Heidari (İran), üçüncü ise Krzysztof Grzondziel (Polonya) oldu. İstanbul - Hüseyin Özdemir

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