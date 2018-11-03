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3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kendini tanı, beni anla

03 Kasım 2018, Cumartesi 00:49
Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Anlıyorsun değil mi?” başlıklı Kasım sayısı ile yayınlandı.

“Empati” konulu Kasım sayısıyla yayınlanan Genç Yorum dergisi zengin muhtevasıyla okurlarıyla buluşuyor. Empati nedir-ne değildir, niçin önemlidir, empati-ene ilişkisi, İslâm’da empati gibi konuların ele alındığı sayının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle:

Melike Nursultan Akkaya: “Başkasının ayakkabısını giymek”

Abdulkadir Sinoğlu: “Ebedî saadet için: Empati ve farkındalık”

Nuriye Sultan Kostak: “Ben, sen ve tılsımlı tanıma cihazı”

Bilal Said Parlakoğlu: “İslâm empati dinidir”

Kapak dosyası bağlamında: Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası da derginin daimî sayfalarını oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Fatma Zehra Şimşek, Duygu Yüksel ve Esra Yavuzyiğitoğlu Bâb-ı Edebiyât’ta “Bir mâbed üç ibadet”, Ali Hakkoymaz Keyfince Lügât’te “Kapı”, Handenur Yaşar Yeşil Yorum’da, “Ak bir kuyu” ve Caner Kutlu Zihnin Çarkları’nda “Hayat” yazılarıyla okurlarını bekliyor. Erhan Akkaya editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum, ilginç bilgilerle Şeyda Sultan Zengin’in hazırladığı Amerikan Tavukları, Türkiye ve dünya gündeminden muhtevalarla Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Başka neler var?

Neslinur Zeynep Mutlu’nun hazırladığı Kültür Sanat’ta “İnsan Bir Yolcudur” filminin kamera arkası görüntüleri ve film ekibiyle yapılan görüşmeler yer alıyor. Farklı Yorum’da Feyzanur Elif Mutlu çevirisiyle “İslâm yalnızca barış ve mutluluk getirir” yazısı ve Anlamlı Yorum’da Mehmet Melik’in “Ma’lûmatın neşvesi” isimli çalışması bulunuyor.

Keçeli

Farklı, özgün ve zengin muhtevasıyla Keçeli’de bu ay; Çay Saati’nde Büşra Bakırcı “En önemli olaylar ne zaman yaşanır?” başlıklı araştırmasıyla, Her Telden’de Edibenur Üner “Gnod” ve “Ambient Mixer” haberleriyle, Zürefa’da Ülker Yılmaz Caba “Uçun kuşlar” yazısıyla, Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır Kasım ayı üzerine yaptığı araştırmasıyla, Keçeli’nin Kitaplığı’nda Ayşenur Akay “Yakınlık” kitabının tanıtımıyla, Hayâlnâme’de Şüheda Kale “Nur’un nurlu avukatı” yazısıyla ve Öğrenci İşi’nde Ayşenur Aydoğdu Akten “Öğrenci işi zorluklar” yazısıyla yer alıyor. Popüler sayfalardan; Feyzanur Elif Mutlu ve Huriye Yücesoy’un hazırladığı Nesl-i Âti Akademisi ile Neslinur Zeynep Mutlu’nun derlediği Ehl-i Tivit bu ay da Keçeli okurlarını bekliyor.  Kültür Sanat Servisi 

Etiketler: genç yorum
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