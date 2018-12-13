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13 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Konya'da 'Danyal Peygamber kabartması' bulundu

13 Aralık 2018, Perşembe 16:45
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ev inşaatı sırasında bulunan ve Akşehir Müzesi'ne teslim edilen taş eserin Danyal Peygamber kabartması olduğu belirlendi.

Helenistik dönem eserleri bakımından büyük zenginliğe sahip Konya'da, son yıllarda ortaya çıkarılan önemli tarihi buluntular, geçmişe ışık tutuyor.

Doğanhisar'da bir ev inşaatı sırasında geçtiğimiz aylarda bulunan, yapı malzemesinde kullanıldığı tahmin edilen ve üzerinde Danyal Peygamber kabartmasının yer aldığı taş, Akşehir Müzesi'ne teslim edildi.

Türünün ender bulunan taş eseri olması bakımından önem taşıyan Danyal Peygamber kabartması, Akşehir Müzesi'nde, ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Edebiyat Fakültesi Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu, yaptığı açıklamada, Konya'nın Selçuklu'nun yanı sıra Roma ve Bizans dönemi eserleri bakımından da oldukça zengin olduğunu söyledi.

Beyşehir'in Yunuslar Mahallesi'nde sürdürelen arkeolojik kazı çalışmalarında bir süre önce ortaya "balığın yuttuğu" Yunus Peygamber figürlü taş bulunduğunu anlatan Mimiroğlu, eserin erken Hristiyanlık dönemine ait olduğunu ifade etti.

Beyşehir ilçesinde bulunan ve Konya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen eserin önemine işaret eden Mimiroğlu, şöyle devam etti:

"Hazreti Yunus'u yutan balık kabartması erken Hristiyanlık dönemine ait bir mezar taşında görülüyor. Dönemin en önemli eserlerinden bir tanesidir. Kitabesinde de Yunus Peygamber'in hikayesinden bir sahne olduğunu anlıyoruz. Bu eser, erken dönemde oldukça sık kullanılan bir figürdür. Figürde gemi çapası şeklinde bir haç motifi de yer alıyor. Belki de bulunduğu ilçedeki balıkçılıkla alakalı bir durum söz konusudur. Ama oldukça önemli ve nadide bir eser. Bu figüre günümüzde çok sık rastlamak pek mümkün değil."

Mimiroğlu, Konya'nın erken Hristiyanlığa ait birçok eseri barındırdığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Geçtiğimiz aylarda bulunan ve Akşehir Müzesi'nde sergilenen Danyal Peygamber kabartması ise milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllarından günümüze kadar gelen bir eser. Erken Hristiyanlık döneminde, yani İslamiyetten hemen önce Hristiyanlar bu eseri, Hristiyanlığın bir gereği olarak geçmişteki peygamberleri sevdikleri için yapmış. Bu eserin nerede kullanıldığının tespiti için çalışmalarımız devam ediyor. Yine Beyşehir'de bulunan ve Danyal Peygamber kabartması ile aynı döneme ait Hazreti Yunus'u yutan balık figürü de alışılmışın dışında kullanılan bir mezar taşıdır. Bu eser de geçmişteki peygamberleri anmak için Hristiyanlar tarafından yapılmış."

Dünyada eşine az rastlanıyor

Dünyada bu tür figürlerin bulunduğu eserlere çok sık rastlanmadığına dikkati çeken Mimiroğlu, şunları kaydetti:

"Bu eserler özellikle Hristiyanlık dünyası için önemli. Hatta bazıları yurt dışına götürülmüş, bunları da biliyoruz. İnanç turizmi açısından bu eserler çok önemli. Konya, çok ciddi bir potansiyele sahip. Bu eserlerle ilgili çalışmaları yurt dışındaki sempozyumlarda anlattığımızda şaşırdıklarını gördük. Sık rastlanan eserler olmadığı için haliyle şaşırıyorlar. Çok kıymetli eserler ve büyük bir bölümü de müzelerimizde koruma altında. Yabancı yayınlarda bu eserler çok ayrıntılı şekilde ele alındığı için yabancı turistler ciddi ilgi gösteriyor. Anadolu'daki, özellikle Konya'daki eserler yurt dışında çok iyi biliniyor."

AA

Etiketler: Konya, Danyal peygamber
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