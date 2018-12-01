Kültürel mirasta gazeteler önemli

Basın İlân Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, kültürel mirasın dijitalleşmesinin önemli olduğunu belirterek, “Bütün dünya kültürel mirasın dijitalleşmesi için yoğun çalışmakta” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) “Global İletişim Ortağı” olduğu Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı’nın (KAM’18) 3’üncü gün oturumları, Belek Turizm Merkezi’nde gerçekleştirildi.

BİK Genel Müdürü Karaca, toplantının amaçları ve faaliyetleri bakımından faydalı olacağını, kurumlarının adının gazete ve dergilerle birlikte geçtiğini söyledi.

Dijital depolarında günlük basılan gazeteleri topladıklarına değinen Yakup Karaca, “Hem yayın kalitesi hem de yayın ilkeleri anlamında daha önce manuel olarak, günümüzde biraz daha akıllı sistemleri kullanmak suretiyle arşivi dijital olarak yapıyoruz. Bu süreci başlatalı 3 sene oldu.” diye konuştu.

Karaca, Türkiye genelinde yayımlanan yerel gazeteler de dahil olmak üzere tüm gazetelerin dijital nüshalarının bulunmasının maden kadar önemli olduğunu belirtti.

“Dijital gazeteler, Türkiye’de ne olup bitiyor, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar (her ne kadar gazetelerin büyük ölçüde aynı içerikleri kullanıyor olsalar da yerel haberler vs) hakikaten büyük bilgi anlamına gelmekte.” diyen BİK Genel Müdürü Karaca, kültürel mirasta ilk sıralarda gazete ve dergilerin geldiğini dile getirdi.

Müzelerin de bölgelerin yemek kültüründen giysilerine kadar kültürünü derleyip, teknolojik imkanlarla geniş kitlelere ulaştırdığını ifade eden Karaca, bunları duyurmada gazetelerin de etkili olduğunu ifade etti.