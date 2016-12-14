Medeniyetler İttifakı Konferansı'nda 'Barış' konuşulacak

İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından başlatılan “Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları” adlı programın üçüncüsünde, “Küresel Tehdit ve İslâm Medeniyeti” teması konuşulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ve İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen konferanslarla kültür sanat ve fikir hayatımıza katkılar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünün İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) ile birlikte düzenlediği “Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları” programı sezon boyunca medeniyet başlığı altında gelişen dünya ve değişen evrensel değerlerin yansımaları farklı konularda ele alınacak.

Küresel barış nasıl yaygınlaşır?

Konferans dizisinin üçüncüsü, 16 Aralık Cuma günü Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kütür Merkezi’nde yapılacak. “Küresel Tehdit ve İslâm Medeniyeti” başlıklı etkinliğe; Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Medeniyetler İttifakı Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlığa ve İngiltere’de yaşayan Pakistan asıllı Müslüman düşünür ve ‘Critical Muslim’ dergisinin editörü Ziauddin Sardar konuşmacı olarak katılacak. Panelistler, sunacakları tebliğlerle geleceğimizi tehdit eden küresel yaklaşımlara karşı, küresel barışın tesisi ve yaygınlaştırılması hakkında katılımcıları bilgilendirecek. Halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek olan program, 19.00’da başlayacak. Toplamda yedi konferans dizisinden oluşan etkinlik, her ay başka bir kültür merkezinde alanında uzman akademisyen ve aydınların katılımı ile düzenlenmeye devam edecek.

İstanbul – Yeni Asya