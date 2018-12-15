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15 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Mısır'da 44 asırlık mezar bulundu

15 Aralık 2018, Cumartesi 18:30
Mısır'ın batısındaki Giza kentinde Firavunlar dönemine ait 4 bin 400 yıllık mezar bulundu.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberinde, Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Giza kentinde yer alan Sakkara kazı alanında yabancı ülke büyükelçilerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, arkeoloji heyetinin Sakkara kazı alanında Antik Mısır'ın 5. hanedan dönemine (MÖ 2494-2345) ait bir mezarı keşfettiklerini belirtti.

Mezarın "Vah Ti" isimli kişiye ait olduğunu söyleyen Anani, söz konusu kişinin Antik Mısırlıların büyük saraylarından biri olan Kraliyet Sarayı'nın Rahibi ve Sorumlusu olarak 4 bin 400 yıl önce görev yaptığını kaydetti.

Tarihi Eserler Yüksek Kurulu Sekreteri Mustafa Veziri de bulunan mezarın uzunluğunun 10, yüksekliğinin ise 3 metre olduğunu ve kazı çalışmalarının halen devam ettiğini kaydetti.

Mısır'da yerli ve yabancı misyonlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

AA

Etiketler: Mısır, Giza, Piramid, antik mezar
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