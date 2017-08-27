Muzaffer İzgü vefat etti

Çocuk kitaplarının usta yazarı Muzaffer İzgü, 84 yaşında kanser nedeniyle vefat etti.

İzmir'de Ağustos ayının ilk haftasında hastaneye kaldırılan Muzaffer İzgü, kanser olduğunu öğrendikten sonra evine dönmek istemiş ve tedaviyi kabul etmemişti. Muzaffer İzgü'nün cenaze törenine ilişkin bilginin ailesi tarafından daha sonra verileceği belirtildi. Türk edebiyatının ünlü ismi 98'i çocuk kitabı olmak üzere yayımlanmış 154 kitabı bulunan İzgü, sağlık durumu dolayısıyla yazmaya ara vermişti. Adana doğumlu yazar, 3 çocuk babasıydı. AA

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