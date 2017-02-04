Aylık aktüel gençlik dergisi Genç Yorum, şubat sayısında Türkiye darbeler tarihini gündemine aldı. “Nedir bu darbelerden çektiğimiz?” başlığıyla çıkan dergi, darbelerin en çok insan haklarına kastettiği gerçeğini vurguluyor.

Türkiye’nin görüp geçirdiği darbelerin, hukuk, demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi temel değerlere verdiği zararların değerlendirildiği Genç Yorum Şubat sayısı, gençlere bir rehber olma ve farkındalık kazandırma niteliği taşıyor.

Gergerlioğlu Genç Yorum’a konuştu

Darbeler konulu kapak dosyasında, İnsan Hakları Aktivisti Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu ile yapılan bir röportaj yer alıyor. “Tüm darbelere demokratça karşı çıkmalıyız” diyen Gergerlioğlu, gazeteci N. Nur Ener’e verdiği röportajında gündemi, demokrasi ve insan hakları bağlamında değerlendiriyor. Kapak dosyasının bir diğer röportajı ise Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz ile yapıldı. Şulenur Yıldırım’ın sorularını cevaplayan Güleçyüz, darbelerden ancak sistem ve zihniyet değişimi ile kurtulmanın mümkün olduğunu ifade ediyor. Şubat ayında Yeni Asya Gazetesi’nin 48. yayın yılı vesilesi ile görüşlerinin alındığı Kâzım Güleçyüz, Yeni Asya’nın 48 yıl boyunca yaşanan bütün darbelerdeki duruşunu ve neler yaşadıklarını anlatıyor.

“Darbe karşıtları parmak indirsin!”

Kapak yazılarında ise; “Darbe karşıtları parmak indirsin!” yazısıyla Prof. Dr. Ahmet Battal, “En ağır insan hakkı ihlâli: DARBE” yazısıyla Mustafa Oral ve “Biz ne darbeler gördük” yazısıyla Melike Nursultan Üner yer alıyor. Nurlu Yorum sayfasında “Karıncayı gözeten din, insan haklarını ihmal etmez” başlığıyla Risale-i Nur’dan bölümler var. Karikatür sayfasında ise, İbrahim Özdabak çizgileri konuyu resmediyor.

Bu ay başka neler mi var?

İnsana ve fıtrata dair haberlerden derlenen Haber Yorum, okuyuculardan gelen fotoğraflarla hazırlanan Foto Yorum, her ay farklı bir sanatın anlatıldığı Herkes İçin Sanat, teknoloji dünyasından haberlerle Tekno Haber, okuyucuyu insan zihninde bir seyahate götüren Zihnin Çarkları, her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum sayfalarında yerini alıyor. Kültür Sanat sayfasında bu ay, Emine Sultan Çakır bir animasyon filmini tanıtıyor. Bilâl-i Habeşî’nin hayatını konu alan filmin adı: BİLAL Özgürlüğün Sesi. Anlamlı Yorum sayfasında ise, Şeyda Sultan Zengin “Saniyelerin hakkını ver” diyor.

Keçeli dopdolu, çok renkli

Derginin dinamik, heyecanlı, hareketli, renkli ve en genç bölümü Keçeli gene dopdolu. Edibenur Üner’in Her Telden, Büşra Bakırcı’nın Çay Saati, Fatma Şehide Nur’un Zürefa, Emine Sultan Çakır’ın Eskimez Yazı, Huriye Yücesoy ile Feyzanur Elif Mutlu’nun Nesl-i Âti Akademisi, Şüheda Kale’nin Hayâlnâme, Nuriye Sultan’ın Keçeli’nin Kitaplığı, Merve Yavuz’un Öğrenci İşi ve Seren Adıyaman’ın Ehl-i Tivit sayfaları meraklılarını bekliyor.