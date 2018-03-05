"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Nöbetçi kütüphane

05 Mart 2018, Pazartesi
Günümüzde sayıları giderek hayatımızdan çıkmakta olan kütüphaneleri yeniden canlandırmak ve alternatif bir sosyal hayat alanı oluşturmak için kurulan Nöbetçi Kütüphane “Fark Yaratanlar” programı bu sezon öne çıktı.

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara çözüm üreten “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini” anlattığı “Fark Yaratanlar” programı, dokuzuncu sezonuyla de-vam ediyor. Fark oluşturan ça- lışmaların kısa videolarının hazırlanıp internette ve televizyonda yayınlanmasıyla projelerin görünürlük kazanmasını ve izleyenlere ilham vermesini hedefleyen söz konusu program, bu sayede toplumsal gelişmeye aktif katılımı arttırmayı amaçlıyor. 

Dokuzuncu sezonun 10’uncusu günümüzde sayıları giderek hayatımızdan çıkmakta olan kütüphaneleri yeniden canlandırmak ve alternatif bir sosyal hayat alanı oluşturmak için kurulan Nöbetçi Kütüphane oldu. 

2 ŞUBEYLE HİZMET VERİYOR

Nöbetçi Kütüphane, geç saatlere kadar çalışabileceği bir mekân arayışında olan ancak kütüphaneler en geç 18.00 gibi kapandığı için bu konuda sorun yaşayan Cemil Sobacı tarafından Adana’da hayata geçirildi. Sobacı, 2015 yılında kendi evinin terasını kütüphaneye dönüştürerek yeni nesil alternatif bir mekân oluşturdu ve bu mekânı herkesin kullanımına açtı. Ortak bir çalışma alanı sağlayan Nöbetçi Kütüphane giderek daha fazla insanın ilgisini çekmeye başladı. Okurların sadece gündüz değil geceleri de çalışma ihtiyacını karşılayan kütüphane, bugün 2 şubesiyle hizmet veriyor. 

65 BİN OKUR ZİYARET EDİYOR

Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu’nun 2016 verilerine göre 70 bin kişiye bir halk kütüphanesinin düştüğü Türkiye’de oluşturulan bu kütüphane modeli, hem Adanalıların ihtiyaç duydukları çalışma alanını sağlıyor, hem de kütüphanede çalışma alışkanlığını geliştiriyor. Nöbetçi Kütüphane’yi yılda ortalama 65 bin okur ziyaret ediyor.

Kütüphane anlayışına farklı bir boyut kazandıran ve binlerce okurun hayatına dokunan Nöbetçi Kütüphane’nin hikâyesi 2 Mart 2018 tarihinden itibaren www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org internet sitelerinin yanı sıra Facebook, Twitter ve Youtube’dan izlenmeye başladı. 

Şulenur Yıldırım

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, her zamankinden daha yalnız

    Kampanya coşkusu Anadolu’ya yayılıyor

    Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum

    Son umut: AİHM

    Liderlik için değil, birlik için yarışın

    Devlet milletine zulmedemez

    Alım gücü hızla düşüyor

    Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Her işin başı eğitim

    Şeyh Hadid teröristlerden temizlendi

    İran'da döviz karaborsaya düştü

    Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar

    Almanya'da 2017’de 950 'İslam karşıtı saldırı' gerçekleşti

    IŞİD'in infazcısı Şanlıurfa'da yakalandı

    “Zalimler için yaşasın cehennem” eskimeyecek bir söz

    Demokrasi zamanı

    Nur hareketini siyaset batağına sokmadık

    AKP'den erken seçim açıklaması

    Salih Müslim PKK mitinginde ortaya çıktı

    Doğu Guta'da sivil ölümleri devam ediyor

    Kamyonetten aslan yavrusu çıktı

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Zulüm ailemize de uzandı
    Genel

    Son umut: AİHM
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeşilaycıydı; katledildi
    Genel

    Devlet milletine zulmedemez
    İslam YAŞAR

    Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum
    Genel

    KHK’lara 67 bin dâvâ açıldı
    Cevher İLHAN

    Gizli “Suriye plânı” tartışmaları
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Vızzzzz!’, ‘Vızzzzz!’ gel de etkilenme!
    Faruk ÇAKIR

    Bediüzzaman’a iftiralar süreci
    Genel

    Herkes için adalet istiyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.