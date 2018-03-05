Günümüzde sayıları giderek hayatımızdan çıkmakta olan kütüphaneleri yeniden canlandırmak ve alternatif bir sosyal hayat alanı oluşturmak için kurulan Nöbetçi Kütüphane “Fark Yaratanlar” programı bu sezon öne çıktı.

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara çözüm üreten “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini” anlattığı “Fark Yaratanlar” programı, dokuzuncu sezonuyla de-vam ediyor. Fark oluşturan ça- lışmaların kısa videolarının hazırlanıp internette ve televizyonda yayınlanmasıyla projelerin görünürlük kazanmasını ve izleyenlere ilham vermesini hedefleyen söz konusu program, bu sayede toplumsal gelişmeye aktif katılımı arttırmayı amaçlıyor.

Dokuzuncu sezonun 10’uncusu günümüzde sayıları giderek hayatımızdan çıkmakta olan kütüphaneleri yeniden canlandırmak ve alternatif bir sosyal hayat alanı oluşturmak için kurulan Nöbetçi Kütüphane oldu.

2 ŞUBEYLE HİZMET VERİYOR

Nöbetçi Kütüphane, geç saatlere kadar çalışabileceği bir mekân arayışında olan ancak kütüphaneler en geç 18.00 gibi kapandığı için bu konuda sorun yaşayan Cemil Sobacı tarafından Adana’da hayata geçirildi. Sobacı, 2015 yılında kendi evinin terasını kütüphaneye dönüştürerek yeni nesil alternatif bir mekân oluşturdu ve bu mekânı herkesin kullanımına açtı. Ortak bir çalışma alanı sağlayan Nöbetçi Kütüphane giderek daha fazla insanın ilgisini çekmeye başladı. Okurların sadece gündüz değil geceleri de çalışma ihtiyacını karşılayan kütüphane, bugün 2 şubesiyle hizmet veriyor.

65 BİN OKUR ZİYARET EDİYOR

Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu’nun 2016 verilerine göre 70 bin kişiye bir halk kütüphanesinin düştüğü Türkiye’de oluşturulan bu kütüphane modeli, hem Adanalıların ihtiyaç duydukları çalışma alanını sağlıyor, hem de kütüphanede çalışma alışkanlığını geliştiriyor. Nöbetçi Kütüphane’yi yılda ortalama 65 bin okur ziyaret ediyor.

Kütüphane anlayışına farklı bir boyut kazandıran ve binlerce okurun hayatına dokunan Nöbetçi Kütüphane’nin hikâyesi 2 Mart 2018 tarihinden itibaren www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org internet sitelerinin yanı sıra Facebook, Twitter ve Youtube’dan izlenmeye başladı.

Şulenur Yıldırım