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18 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

''Osmanlı ve Selçuklu desenlerini ahşaba işliyoruz''

18 Mart 2018, Pazar 17:39
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir oyma ustasının tasarladığı İslam tarihini yansıtan figürler, çok sayıda caminin ahşap yapılarında kullanılıyor.

Çırak olarak 1991 yılında bir marangoz atölyesinde başladığı ahşap oymacılığını sürdüren 44 yaşındaki Veli Teksöz, bir sanayi sitesinde kurduğu atölyesinde 15 kişilik ekibiyle yeni yapılan veya yenilenen camilerden gelen talepleri yetiştirmeye çalışıyor.

Minber, kapı, çerçeve, merdiven gibi yapılara İslam tarihini yansıtan figürlerle Osmanlı ve Selçuklu tarzı oyma sanatını uygulayan Teksöz, her biri sanat eseri niteliğindeki işlere imza atıyor.

Teksöz, yaptığı açıklamada, gelişen teknolojiyle hızlı ve seri üretim anlayışının yerleştiğini, el işi ahşap oymacılığıyla uğraşan çok az ustanın kaldığını belirtti.

Camilerin içinde tüm ahşap işlerini yaptıklarını, daha çok minber, mihrap, kürsü ve kapı üzerinde çalıştıklarını anlatan Teksöz, şu bilgileri verdi:

"Kullanılacak mekana göre Osmanlı ve Selçuklu desenlerini ahşaba işliyoruz. Daha estetik olması nedeniyle maun ağacını kullanıyoruz. Caminin mimarisine ve talebe göre İslam tarihini yansıtan farklı figürleri işleyebiliyoruz. Türkiye'deki camilerin yanı sıra Ürdün, Irak, Belçika, Suudi Arabistan ve ABD'deki ibadethanelere de üretim yaptım. Yurt dışındaki camileri daha çok genel İslam tarihi motifleriyle süslüyoruz. Osmanlı coğrafyasındaki camilerde ise Osmanlı ve Selçuklu figürleri tercih ediliyor."

Teksöz, işi kar odaklı olarak yapmadıklarını belirterek, camilerin estetik güzelliğine katkıda bulunmak istediklerini, dünya genelinde mümkün olduğu kadar fazla sayıda camiye ulaşmak istediklerini de sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: ahşap, osmanlı, selçuklu
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