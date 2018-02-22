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Prof. Sofuoğlu: Google'ı Sultan Abdülhamid buldu

22 Şubat 2018, Perşembe 08:52
Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, "Gidemediği yerlerin fotoğrafını çektirip izliyor." dediği Sultan Abdülhamid'i, "Google'ı kullanan, ilk icat eden kişi" olarak tanımladı.

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Kütahya'da düzenlenen "Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı"nda konuştu.

Osmanlı'nın bıraktığı tertemiz miras ve öz geçmişin bir mirasyedi gibi yırtılıp atıldığını söyleyen Sofuoğlu, Abdülhamid Han'ın, imkansızlıklardan dolayı gidemediği yerlerin fotoğraflarını çektirerek izlediğini anlattı.

Sofuoğlu şunları söyledi:

"Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google'ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han'dır. 'Coğrafya kaderdir' deniliyor ya coğrafyanın da psikolojisi var.

Sultan Abdülhamid Han bir 10 yıl daha tahtta kalsaydı biz dünyanın en zengin devletiydik. Niye? Birinci Dünya Savaşı olacaktı ve girmeyecektik. Onlar parça parça olacaktı. Kendisi söylüyor, 'Yıllardır bu anı bekliyordum' diye. Girmeyecekti savaşa. Dünyanın en zengin petrol yatakları Yemen'e kadar halen bizimdi."

AA

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  • Metin

    22.2.2018 10:51:06

    Bence sayın Hocamın benzetmesi yersiz. Elin oğlunun icat etiğine sahip çıkmak değildir aslolan. Aslolan kendiyin bir şeyler üretebilmesidir. Bir akademisyen boş yere konuşmaz ilim yapar ve ilim üretir.

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