Şair Karakoç vefat etti

‘Beyaz Kartal’ ve Dede Korkut’ lâkaplı şair ve yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş’ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat etti.

Merhum şair Abdurrahim Karakoç’un kardeşi de olan Bahaettin Karakoç, Pazartesi günü sabah evinde rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin Kardiyoloji bölümüne kaldırıldı. Damarlarında tıkanıklık tesbit edilen ve anjiyo yapılan Karakoç, doktorların bütün müdahalelerine rağmen vefat etti.

Bahaettin Karakoç kimdir?

1930’da o dönem Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğan Bahaettin Karakoç’un ilk şiiri 1942’de Yurt gazetesinde yayınlandı. 1983’te Kayseri Sanatçılar Derneği tarafından yılın şairi seçilen Karakoç, 1986’da ‘Bir çift beyaz kartal’ kitabıyla Türk Yazarlar Birliği’nden ödül aldı. 2014’te Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından ahri Doktora unvanı verilmişti.