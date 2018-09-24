Sanatın adresi: Contemporary İstanbul

22 ülkeden 83 galerinin katıldığı Contemporary İstanbul, yoğun katılımla gerçekleşirken, üç gün süren gösterim, sanat severleri buluşturdu.

13. Contemporary İstanbul, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Türkiye ve dünya sanatının en önemli eserlerini bir mekânda buluşturarak İstanbul’u sanatın odağına alan 13. Contemporary İstanbul’a bu yıl, 22 ülkeden 83 galeri, 400’ü yabancı 650 sanatçı ile katıldı. CI 2018’te sergilenen 2 bin eser, katılımcıların ilgisini çekti. Fuarın sanatsal muhtevası ve ziyaretçi memnuniyetini en üst seviyede tutan hizmet anlayışı ile İstanbul’a değer kattığını belirten Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, şunları söyledi; “Fuara katılan galerilerin yarısından fazlasının yurtdışı merkezli galeriler olması uluslar arası sanat piyasasının İstanbul’a ve Türkiye sanat piyasasına olan güvenini gösteriyor. İstanbul’un dünyada aldığı pozisyon ve sanat dünyasındaki yerini, galeri yöneticileri çok iyi görüyorlar ve burada kendilerine ait bir yerin mutlaka olması gerektiğini düşünüyorlar.”

Renkli İstanbul çizimleri sergilendi

Gerçekleşen fuarda, sanatseverlerin kitapları ile birlikte gelmeleri ve getirdikleri kitapları fuar alanında bulunan “Kitapcan Kitap Bağış Kumbaralarına” bırakmaları istendi. Toplanan kitaplar, “Okuyan Türkiye İçin Herkese Her Yerde” kitap sloganı ile çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine iletilecek. Renkli İstanbul çizimleri sergilendi Sanata 60 yılını veren usta isimlerden Devrim Erbil, İstanbul’a olan sevgisini resimlerinde gösterdi. “İstanbul Tutkusu Üstüne Çeşitlemeleri”yle çizdiği resimler dikkat çekti. Camileri, kuşları, İstanbul manzaralarını yeşil, sarı, mavi gibi bir çok tonda ele aldı. Mütevazi koleksiyonu ziyaretçiler tarafından beğenildi. Ayrıca sergide, demlenmiş çay poşetlerinden yapılan tablolar ve plastik kaşıktan yapılan dikkat çekici eserler sanat ve tasarımın dönüşümle de olabileceğini gösterdi.

Ses ve ışıkların etkileşimi “Control ve Control”

Kanadalı sanatçı Daniel Iregui’nin etkileşimli yerleştirmesi “Control No Control” hepimizin parlak ışıklar, ses ve etkileşime duyduğu hayranlığı keyifli bir şekilde bir araya getirdi. Katılımcılar ellerini, kollarını kullanarak yerleştirilen ekranda grafik görsellerini, hareketlerini ve ses tasarımını kontrol ettiler. Bu çalışma, insanları farklı şekilde hareket etmeye, farklı şekilde davranmaya ve çevrelerindekilerle farklı şekilde etkileşime girmeye dâvet ederek, kamusal alanda günlük hayatta yaşananları etkilemek için yapıldı. Enstalasyon insanlara hareketlerinin çevrelerini nasıl etkileyeceğini ve diğer insanların onlara nasıl karşılık verebileceğini keşfetmeleri için bir yol oldu.

KÜBRA ÖRNEK - İSTANBUL