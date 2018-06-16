Savaşın izleri sanatla siliniyor

Yetim Vakfı tarafından hayata geçirilen Hayallere Değen Resimler Projesi ile yetim çocuklar; savaş, doğal afet, yoksulluk, açlıktan kaynaklanan duygularını resimleriyle dünyaya anlattılar.

Yetim Vakfı tarafından hayata geçirilen Hayallere Değen Resimler Projesi ile yetim çocuklar; savaş, doğal afet, yoksulluk, açlık ve kuraklık ya da sömürge altında olmaktan kaynaklanan duygularını resimleriyle dünyaya anlattılar. Bu proje ile Yetim Vakfı bir taraftan duygularını en yalın şekilde sanatla ifade eden 12 ülkeden yetim çocukların çağrısını ve psiko-sosyal destek/sanat terapisi ile savaşın izlerini silerken, diğer taraftan yeniden hayal kurmanın, üretebilme duygusunu aşılamanın, sorgulamayı öğretmenin mümkün olacağı mesajını tüm dünyaya ulaştırmayı hedefledi.

Projeyi 13 ülkede hayata geçirmeyi planlıyoruz

Projenin tanıtımı dolayısıyla vakfın Fatih’teki binasında düzenlenen toplantıda konuşan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, çocukların etkilendiği savaşın izlerini sanatla silmeyi amaçladıklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Bu anlamda bu çocuklarımızın manevi, mesleki, akademik, sosyal ve sanatsal gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. İlerleyen yaşlarda kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayabilmek için çocuklarımızın mesleki açıdan da gelişmelerini amaçlıyoruz. Projeyi Tayland, Bosna Hersek, Filipinler, Endonezya, Sri Lanka ve Pakistan’ın da bulunduğu 13 ülkede hayata geçirmeyi planlıyoruz.” 1 Temmuz itibari ile yola çıkacak olan ekipler Suriye Rahmet Köyü, Lübnan (Filistin kampları), Tayland Patani, Bosna Hersek, Sierra Leone, Filipinler Moro, Burkina Faso, Endonezya Açe, Etiyopya, Sri Lanka ve Pakistan Yetimhanelerindeki çocuklar ile atölye çalışmaları yapacak.

KÜBRA ÜNÜVAR - İSTANBUL