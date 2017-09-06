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6 EYLÜL 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Şimdi okullu olduk

06 Eylül 2017, Çarşamba 00:18
Bizim Aile dergisi bu ay, “Şimdi okullu olduk” diyerek, yeni başlayacak olan eğitim-öğretim dönemi için rehber niteliğinde bir kapak dosyasıyla karşımıza çıkıyor.

Eylül ayı eğitim-öğretim döneminin de başlamasıyla birlikte çocuklar ve aileleri için yeni telâşların başlangıcı demektir. Hem aileler, hem de çocuklar açısından birçok değişime ve probleme gebe olan bu hassas dönem için, derginin bu sayısı sizlere yol gösterici olacak. İlk defa okula başlayacak olan çocukların kaygıları, korkuları neler? Okul korkusunu yenmek için neler yapmalı? Çocuklara ödev yapma alışkanlığı kazandırma noktasında neler yapılabilir? Eğitim sürecinde veli-öğretmen ilişkisi nasıl olmalı? Hepsi ve daha fazlasının cevabı Bizim Aile’nin Eylül sayısında sizleri bekliyor.

“Şehrullahi’l-Muharrem”

Eylül ayı ile birlikte hadislerde “Allah’ın ayı” olarak geçen ve fazileti bakımından, Ramazan ayından hemen sonra gelen Muharrem ayına girilecek. Peki Muharrem ayının özellikleri ve faziletleri nelerdir? Bu ayda neler yapmak gerekir? İlahiyatçı-Yazar Süleyman Kösmene cevaplıyor…

Tek çözüm boşanmak değil

Evlilikte huzur herkesin duâsı. Ama huzuru bozan, evliliği sonlandırmaya götüren haller var. “Boşanmaya götüren sebepler neler?” Aile Danışmanı Özge Gökhan Kır, Bizim Aile okuyucuları için anlatıyor. Bunların yanı sıra evlâtlık edinme hususunda merak edilenlerin yer aldığı Aile sayfası ile birlikte, yeni bir ismi konuk ettiğimiz Misafir Kalem sayfamız ve her ay olduğu gibi Hayatın İçinden, Dünya Dönüyor, Gül Bahçesi, Nurdan Sayfalar, Not Defteri de Eylül sayımızda yerini alıyor. Keyifli okumalar…

Başka neler mi var?

Başlangıçların mevsimi, Eylül, Okula Başlarken, “Çocuğun okul korkusunun altında, başka kaygılar olabilir.”, “Eğitimde esas rol anne babalardadır.”, Hayatınız okul olsun, İlk gün, Dost elinden, Bizim düşmanımız cehâlet, Adnan Menderes, “Şeytana yardımcı olmayın”, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, Öyle bir mektup ki!, İslâm’da evlât edinme, ümit var, Kadın-aile üzerine projeler, mutluluğun resmi, Muharrem ayının faziletleri, “Hastalığı indiren, şifâsını da indirmiştir.” Her 4 çocuktan 1’i iştahsız, Temizlikte ve sağlıkta çaylar, Kıbrıs tatlısı.

Kültür Sanat Servisi

Etiketler: bizim aile
Okunma Sayısı: 96
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