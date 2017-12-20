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20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Uluslararası hikaye

20 Aralık 2017, Çarşamba 12:45
İnternet ortamında biraraya gelen kardeş okullar “Hadi hep birlikte bir hikaye yazalım” başlığıyla ortaklaşa hikaye kitabı yazdılar.

Kocaeli Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu Ortaokulu “Etwinning” projesi kapsamında uluslararası bir başarıya imza attı. İnternet ortamında biraraya gelen kardeş okullar “Hadi hep birlikte bir hikaye yazalım” başlığıyla ortaklaşa hikâye kitabı yazdılar.

Projenin mimari İngilizce öğretmeni Merve Güney 6. sınıf öğrencileriyle birlikte yürüttükleri projenin büyük ses getirmesinden ve büyük bir başarıya imza atmalaından dolayi çok mutlu olduklarını ifade etti. 

ETWINNING NEDİR?

Peki nedir etwinning? Etwinning kardeş okul demek. Kocaeli Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu Ortaokulu da Avrupa’da belirledikleri bazı ülkelerle diyalog kurarak bir hikâye kitabı çıkardı. Fransa, İrlanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Finlandiya’dan da kardeş okulların bulunduğu projede, “twinspace” adlı sohbet ortamında tanışıp karşılıklı neler yapabileceklerine dair fikir alışverişinde bulundular. Tanıtıcı videolar, bayram ve yılbaşı tebrikleri, şarkılar hazırlayarak farklı kültürlerde olan öğrencilerin birbirlerini daha iyi tanıdılar. Her ülke geleneksel oyunlarını, bulundukları yerlerin fiziki durumlarını, eğitim sistemlerini paylaşarak milletler arası birlikteliğin güzel bir örneğini gösterdiler.

...VE HİKÂYE

Kardeş okullar projeyi ortaklaşa yazdıkları bir hikâye kitabıyla da taçlandırdılar. İnternet ortamında biraraya gelen öğretmen ve öğrencileri “Hadi hep birlikte bir hikâye yazalım” başlıklı bir hikâye kitabı yazdılar. Hikâye kitabının ilk bölümünü Ahmet Zeki ortaokulu Büyükkuşoğlu Ortaokulu öğrencileri başlattı ve devam eden bölümlerin diğer ülke öğrencileri tarafından yazılmasını istendi. Böylece her ülke öğrencileri kendi bölümlerini yazarak internet ortamında bölümleri birleştirdiler. “Edward and Thé Magic Stick (Edward ve Sihirli Derneği)” ismini verdikleri kitapta Edward isimli çocuğun elinde sihirli bir değnek olsa neler yapardı? düşüncesiyle bütün öğrenciler hayal güçlerini konuşturuyor. Hikâyeye kendi çizdikleri resimleri de ekleyen öğrenciler ilk hikâye kitaplarını bastırdılar. Projenin ana fikri ile öğretmenler Merve Güney ve öğrencilerinin özverili çalışmaları ‘Ulusal Kalite Etiketi’ ve ‘Avrupa Kalite Etiketi’ ne layık görüldü.

HABER: FEYZANUR SÖĞÜT

Etiketler: kocaeli, hikaye, feyzanur söğüt
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