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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Usta ve çıraklar birarada

22 Şubat 2018, Perşembe
GELENEKLE BAĞINI KOPARMAYAN USTA VE ÇIRAKLARIN ESERLERİ GSA’NIN 5. YILINA ÖZEL SERGİSİ “USTA VE ÇIRAK”TA BİRARAYA GELDİ.

Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi 5. kuruluş yıldönümünü görkemli bir sergi ile taçlandırdı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen ‘Usta ve Çırak’ isimli sergi, Sefaköy ile Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde de aynı anda sanatseverlerle buluşturuldu.

Akademinin 100. kültür sanat programı olmasıyla da önem taşıyan geleneksel sanatların usta ve çıraklarının eserlerinden oluşan serginin açılışına; Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, GSA’nın usta akademisyenleri, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

KÜLTÜR VE SANATTA ÖNCÜ BİR İLÇEYİZ

Beş yıllık eğitimin bir neticesi olarak ortaya çıkan eserler sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, “Küçükçekmecemiz kültür ve sanatta öncü bir ilçe. Tiyatro, resim, müzik ve pek çok dalda sanata dair hayatı güzelleştiren ne varsa sanatseverlerle buluşturmaya özen gösteriyoruz. 5 yıl önce kurmuş olduğumuz Geleneksel Sanatlar Akademisi bugüne dek çok önemli başarılara imza attı. İstanbul’daki kültür ve sanat hayatına 5 yıldır katkı sağlıyor. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ederim” diye konuştu. 

SANATTAN HİÇ KOPMADIM

Türkiye’deki en önemli geleneksel sanatlar ustalarından Cilt üstadı İslam Seçen, öğrencilerini tebrik ederek, “83 yaşımdayım, sanattan hiç kopmadım. Akademide çok yetenekli öğrenciler yetişiyor” diye konuştu. Akademi öğrencilerinden Havva Kurum da sanatın ve sanatçının yanında olan Başkan Karadeniz’e teşekkür etti. Usta ve Çırak isimli sergi, Atakent, Cennet ve Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezleri’nde 5 Mart’a dek ziyaretçilerini bekliyor. 

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

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