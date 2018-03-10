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10 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yeni Asya Neşriyat CNR Kitap Fuarı’nda

10 Mart 2018, Cumartesi 16:54
5. İstanbul Uluslararası CNR Kitap Fuarı, kapılarını dün ziyaretçilere açtı. 10-18 Mart tarihleri arasında açık kalacak olan ve Yeni Asya Neşriyat’ın da yer aldığı fuarda binlerce kitap yer alıyor.

Özellikle gençlerin ilgisinin dikkat çektiği fuarda, imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazar da okurlarıyla buluşacak. Yeni Asya Neşriyat da fuar alanındaki standıyla kitapseverlerle buluşuyor. Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok seçkin eseri İstanbullularla buluşturan Yeni Asya Neşriyat, aynı zamanda imza günleri ve seminer programları da düzenliyor.

Yazarlarımız okurlarıyla buluşuyor

Dün birçok yazar, yayınevlerinin daveti üzerine okurlarıyla buluşurken Yeni Asya Neşriyat yazarları Ali Ferşadoğlu ve Saliha Ferşadoğlu da kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet etti. 8 gün boyunca devam edecek olan fuarda, Yeni Asya Neşriyat yazarları her gün okurlarıyla buluşacak. Yarın da saat 13.30 ile 18.00 arasında Yeni Asya Neşriyat yazarları İslâm Yaşar ve İsmail Tezer Yeni Asya standında kitaplarını imzalayacak. 

HABER: CEMİL SAİD DEMİRDÖĞMEZ

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