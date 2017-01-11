Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kendilerine ilim ve îman nasip edilmiş kimseler ise derler ki: Siz Levh-i Mahfuzda yazılı olan bu diriliş gününe kadar dünyada kaldınız. İşte o diriliş günü bugündür; lâkin siz bunun hak olduğunu bilmediniz.
Rum Sûresi: 56
HADİS:
Ebu Said (ra) rivayet ediyor:
Bakara Sûresi Kur'ân'ın çatısıdır. Onu öğreniniz. Şüphesiz onu öğrenmek bereket, öğrenmeyi terk etmek ise, hasret ve pişmanlıktır. Önu öğrenmeye tembeller güç yetiremezler.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 4841