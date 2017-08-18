Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Orada bağrışıp dururlar: “Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar da işlediğimiz kötülüklerin yerine güzel işler yapalım.” Size, düşünüp ibret alan bir kimseye yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Sizi bu azaptan sakındıran bir peygamber gelmedi mi? Şimdi tadın azâbı; zâlimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

Fatır Sûresi: 37

HADİS:

Hz. Ebu Ümame’den (ra) rivayetle:

Tevazuu elden bırakmayın. Şüphesiz tevazu kalbdedir. Bir Müslüman diğer Müslümana eziyet vermesin. Nice yırtık pırtık elbiseler içerisinde hor görülen kimseler vardır ki, Allah’a yemin ederek «şu şöyle olacaktır” derse mutlaka Allah onu haklı çıkarır.



Camiü’s-Sağir, No: 5517

EVRAD-I KUDSİYE -41-

127- Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkını vermek Allah’a âit olmasın. Allah onların rahimlerdeki yerini de bilir, yaşayıp öleceği yeri de. Bunların hepsi apaçık bir kitapta yazılmıştır.

128- Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenmeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. O herşeyi hakkıyla işiten Sem’i ve bilen Alîm’dir.