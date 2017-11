Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

“Biz ve gelip geçmiş atalarımız ölüp toprağa karıştıktan ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz?”

Sâffât Sûresi: 16-17

HADİS:

Hz. Enes’den (ra) rivayetle:

Kap kacakları yıkamak, evin çevresini temiz tutmak zenginlik getirir.

Hatib’in Tarih’inden

Münâcâtü’l Kur’ân -9-

En’am:

1- Ey gökleri ve yeri yaratan karanlıkları ve nuru var eden! (Âyet: 1)

2- Ey gizli, aşikâr her halimizi bilen, yapacağımız ve kazanacağımız her şeyden haberdar olan. (Âyet: 3)

3- Ey gece ve gündüzde var olan, sükûnet ve istikrar bulan her şey kendisine ait olan ve Kendisi her sesi ve sadâyı işiten Semi’ ve her şeyi en iyi bilen Alîm olan. (Âyet: 13)

4- Ey gaybın anahtarları ve hazineleri yanında bulunan, onları Kendisinden başka kimse bilmeyen, karada ve denizde var olanları bilen, haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmeyen. Her şeyi, yer altının karanlıklarındaki taneyi bile bilen! (Âyet: 59)

5- Ey en sür’atli hesaba çeken, hiçbir hesap kendisine ağır gelmeyen Hâsib! (Âyet: 62)