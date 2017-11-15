Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

De ki: Evet, hem de hor ve hakir olarak diriltileceksiniz. Buna tek bir ses yeter. Onların da birden gözleri açılıverir.

Sâffât Sûresi: 18-19

HADİS:

Aişe (r.anha)rivayet ediyor:

İki sarhoşluk sizi saracaktır. Dünya sevgisi sarhoşluğu ve cehalet sevgisi sarhoşluğu. Böyle bir zamanda artık iyiliği emretmez, kötülükten de sakındırmazsınız. O zamanda Kur’ân ve Sünneti ayakta tutanlar Muhacir ve Ensarın sevapta ileri olan ilkleri gibidirler.

Ebu Nuaym’ın Hılye’sinden.

Camiü’s-Sağir, No: 5767

Münâcâtü’l Kur’ân -10-

En’am:

6- Ey sözü hak olan. Sura üflendiği gün de mülk ve hâkimiyet sadece kendisinin olan, görüneni de görünmeyeni de bilen, her şeyi hikmetle yapan Hakîm, ve her şeyi en iyi bilen Habir!. (Ayet:73)

7-Ey gecenin karanlığını yarıp sabahı çıkaran, geceyi bir dinlenme zamanı kılan, güneş ve ayı da vakitleri hesaplamak için bir takvim yapan, her şeye galip Azîz, ver her şeyi bilen Alîm! (Ayet: 96)

8- Ey gözlerin göremediği, görmekte aciz kaldığı, ihata edemediği, kendisine erişemediği, gözleri görüp ihata eden her şeyde nazik cemal-i sanatı görünen, gizliliği ve inceliği bilen Lâtît, gizli aşikâr her şeyden haberdar olan. Hâbîr! (Ayet: 103)