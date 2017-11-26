Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

“Mecnun bir şâirin hatırı için ilâhlarımızdan vaz mı geçelim?” derlerdi.

Sâffât Sûresi: 36

HADİS:

Hz. Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Dünyada garipler dörttür: Zâlimin göğsündeki Kur’ân. Bir toplulukta bulunup da içinde namaz kılınmayan cami. Bir evde bulunup da okunmayan Kur’ân. Kötü bir topluluk arasında bulunan salih kişi.

Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5791

Münâcâtü’l Kur’ân -21-

Nahl:

1- Ey melekleri kendi emriyle kullarından dilediği kimseye indirip vahy eden! (Âyet: 2)

2- Ey göklerde ve yerde hareket eden her şeyin, kıpırdayan bütün canlı ve meleklerin kibirlenmeden Kendisine secde ettiği! (Âyet: 49)

3- Ey adaleti, iyiliği ve kendisini görür gibi ibadet etmeyi, akrabaya ikramda bulunmayı emreden; fuhşiyâtı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklayan. Düşünsünler ibret alsınlar diye insanlara öğüt veren! (Âyet: 90)

4- Allah takvâlı olanlar, iyilik yapanlar, kulluğu hakkıyla yerine getirenlerle beraberdir.

(Ayet:128)