Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sonra Cennetteki arkadaşlarına, “Dünyadaki ilk ölümümüzden başka artık bize ölüm yoktur; öyle değil mi?” der. “Biz azâba uğratılacak da değiliz.”
Sâffât Sûresi: 58-59
HADİS:
Hz. Abdülmelik ibni Umeyr rivayet ediyor:
Fatiha Sûresi her hastalığa karşı şifadır.
Beyhakì’nin Şi’bü’l-İman’ından
Camiü’s-Sağir, No: 5827
Münâcâtü’l Kur’ân -35-
ANKEBUT:
1- Ey bütün varlık âleminin içinde ve bütün canlıların, bilhassa insanların kalbinde var olan herşeyi bilen! (Âyet: 10)
2- Ey Nuh’u ve gemide bulunanları kurtarıp, âlemlere ibret yapan! (Âyet: 15)
3- Ey iyilik edip, iyi davranıp, kulluğun hakkını verenlerle beraber olan! (Âyet: 69)