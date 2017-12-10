Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Sonra Cennetteki arkadaşlarına, “Dünyadaki ilk ölümümüzden başka artık bize ölüm yoktur; öyle değil mi?” der. “Biz azâba uğratılacak da değiliz.” Sâffât Sûresi: 58-59 HADİS: Hz. Abdülmelik ibni Umeyr rivayet ediyor: Fatiha Sûresi her hastalığa karşı şifadır. Beyhakì’nin Şi’bü’l-İman’ından Camiü’s-Sağir, No: 5827 Münâcâtü’l Kur’ân -35- ANKEBUT: 1- Ey bütün varlık âleminin içinde ve bütün canlıların, bilhassa insanların kalbinde var olan herşeyi bilen! (Âyet: 10) 2- Ey Nuh’u ve gemide bulunanları kurtarıp, âlemlere ibret yapan! (Âyet: 15) 3- Ey iyilik edip, iyi davranıp, kulluğun hakkını verenlerle beraber olan! (Âyet: 69)

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