Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Muhakkak ki bu pek büyük bir kurtuluştur. Çalışacak olan, böyle bir mükâfât için çalışsın.

Sâffât Sûresi: 60-61

HADİS:

Hz. İmran ibni Husayn’dan (ra) rivayetle:

Fatiha Sûresi ve Âyetü’l-Kürsîyi bir kul herhangi bir evde okursa, o gün o eve hiçbir insan ve cinnin nazarı değmez.

Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5830

Münâcâtü’l Kur’ân -35-

RUM:

1- Ey önce de sonra da hüküm ve karar Kendisine has olan! Günü geldiğinde de mü’minleri, vereceği zaferle sevindiren, dilediğine yardım eden, herşeye galip Azîz, çok merhamet sahibi Rahîm! (Âyet: 4-5)

2- Ey mahlûkatı ilkin yoktan yaratan, ölümünden sonra tekrar diriltecek olan ve bunu yapmak kudretine gayet kolay gelen ve göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar Kendisinin olan, kudreti herşeye galip gelen Azîz, ve hikmeti her şeyi içine alan Hakîm!. (Âyet: 27)