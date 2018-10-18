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18 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Günün Ayet ve Hadisi

18 Ekim 2018, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Müşriklerin O’nu bırakıp da kulluk ettikleri şeyler ise bir şefaatte bulunamazlar. Ancak bilerek hakka şâhitlik ederler o gün şefaat edebilirler.

Zuhruf suresi 86

HADİS:

Eğer Âdemoğlunun bir vadi dolusu malı olsa, ikinci bir vadiyi ister. İki vadi dolusu malı olsa, üçüncüsünü ister. Âdemoğlunun karnını topraktan başka birşey dolduramaz. Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul eder.

Camiü's-Sağir Hadis No: 7476

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