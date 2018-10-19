19 Ekim 2018, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Müşriklerin O’nu bırakıp da kulluk ettikleri şeyler ise bir şefaatte bulunamazlar. Ancak bilerek hakka şâhitlik ederler o gün şefaat edebilirler.
Zuhruf suresi 86
HADİS:
Eğer Âdemoğlunun bir vadi dolusu malı olsa, ikinci bir vadiyi ister. İki vadi dolusu malı olsa, üçüncüsünü ister. Âdemoğlunun karnını topraktan başka birşey dolduramaz. Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul eder.
Camiü's-Sağir Hadis No: 7476
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