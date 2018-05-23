Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رمضانِ شريفده أڭ زنگيندن أڭ فقيرهقدر هركسڭ نفسى آڭلار كه كنديسى مالك دگل، مملوكدر؛ حرّ دگل، عبددر. Nurdan Katreler Ramazan-ı Şerifte en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlûktür; hür değil, abddir. Mektubat, s. 472

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