23 Mayıs 2018, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
رمضانِ شريفده أڭ زنگيندن أڭ فقيرهقدر هركسڭ نفسى آڭلار كه كنديسى مالك دگل، مملوكدر؛ حرّ دگل، عبددر.
Nurdan Katreler
Ramazan-ı Şerifte en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlûktür; hür değil, abddir.
Mektubat, s. 472
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