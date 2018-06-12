Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فروعاتِ إسلاميه، دگيشمگه قابل بر لباس حكمندهدگل كه اونلر تبديل ايديلسه أساسِ دين باقى قالابيلسين. بلكه أساسِ دينه بر جسددر، لا أقل بر جلددر.

Nurdan Katreler Füruat-ı İslâmiye, değişmeye kàbil bir libas hükmünde değil ki onlar tebdil edilse esas din bâkî kalabilsin. Belki esas-ı dine bir cesettir, lâakal bir cilttir. Mektubat, s. 512

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