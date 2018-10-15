"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Nurdan Katreler

15 Ekim 2018, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

ناصل شكر، نعمتى زياده‌لشديرييور؛اويله ده شكوا، مصيبتى زياده‌لشديرر،هم مرحمته لياقتى سلب ايدر.

Nurdan Katreler

Nasıl şükür, nimeti ziyadeleştiriyor; öyle de şekva, musibeti ziyadeleştirir, hem merhamete liyakati selb eder.

Lem'alar, s. 25

 

 

Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu kapandan çıkmalıyız

    9 kişi, 4 ayrı araçla Başkonsolosluktan çıktı

    Üstün yetenekli çocuklar nasıl yetiştirilmeli?

    Trans yağlar: Kötü yağlar - 2

    Yandaşa var, muhalife yok

    Erdoğan ve Selman görüşmesinde gündem: Cemal Kaşıkçı

    Memleketin nefes almaya ihtiyacı var

    TESK: Şimdi tasarruf zamanı

    İngiltere, Fransa ve Almanya'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

    A Milli Futbol Takımı, Rusya'ya yine mağlup oldu

    Suudi Arabistan: Karşılık veririz

    Dev liman işletmecisi Türkiye’den çekiliyor

    Erdoğan’a duâ ediyoruz

    İGA CEO’su: İşçiler haklıydı

    ‘Gizli tanık’ uygulaması ortadan kalkmalı

    Yahudi yerleşimci aracıyla Filistinlilere saldırdı

    "Bunlar bizim gönderdiklerimiz, kaçalım"

    Endonezya'da ölü sayısı 2091'e yükseldi

    Yılda 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor

    Bekleyiş devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Af düşünceleri
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hak ettin, ama Yeni Asya’cı olduğun için sana vermedik!”
    Genel

    Bu kapandan çıkmalıyız
    Genel

    Yandaşa var, muhalife yok
    Yeni Asya'dan Size

    Sıkıntıları yine okurlarımızla birlikte aşacağız
    Süleyman KÖSMENE

    Günlük şahsî okumalarımızı nasıl arttırabiliriz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nikotinli nefes kokusu
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Dostların bir araya gelemediği bir Türkiye
    Şükrü BULUT

    Demokrasi olmadan asla...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.