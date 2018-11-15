Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر روح، ماهيتى إعتباريله بر قانونِ أمريدر فقطوجودِ خارجى گيديرلمش بر ناموسِ ذى‌حياتدرو وجودِ خارجى صاحبى بر قانوندر. Nurdan Katreler Ruh, mahiyeti itibarıyla bir kanun-u emrîdir fakat vücud-u haricî giydirilmiş bir namus-u zîhayattır ve vücud-u haricî sahibi bir kanundur. Lem'alar, s. 107

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