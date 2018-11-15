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15 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Nurdan Katreler

15 Kasım 2018, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

روح، ماهيتى إعتباريله بر قانونِ أمريدر فقطوجودِ خارجى گيديرلمش بر ناموسِ ذى‌حياتدرو وجودِ خارجى صاحبى بر قانوندر.

Nurdan Katreler

Ruh, mahiyeti itibarıyla bir kanun-u emrîdir fakat vücud-u haricî giydirilmiş bir namus-u zîhayattır ve vücud-u haricî sahibi bir kanundur.

Lem'alar, s. 107

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