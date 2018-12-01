Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سنّتِ سنيه‌نڭ ايچنده أڭ مهمّى،إسلاميت علامتلرى اولان و شعائره دهتعلّق ايدن سنّتلردر. Nurdan Katreler Sünnet-i Seniyyenin içinde en mühimi, İslâmiyet alâmetleri olan ve şeaire de taallûk eden sünnetlerdir. Lem'alar, s. 132

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