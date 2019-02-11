Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اُسلوبِ قرآنيده اويله بر جزالت و سلاست و فطريلكوار كه گويا قرآن بر حافظدر، قدرت قلميلهكائنات صحيفه‌لرنده يازيلان آياتى اوقويور. Nurdan Katreler Üslûb-u Kur’ânîde öyle bir cezalet ve selâset ve fıtrîlik var ki güya Kur’ân bir hafızdır, kudret kalemiyle kâinat sayfalarında yazılan âyâtı okuyor. Lem'alar, s. 225

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