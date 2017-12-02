"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Fereci yanlış yerde aramak

Mehmet ÇETİN
02 Aralık 2017, Cumartesi
Ümmetin beklediği, âhirzamanda gelecek ve cemiyete topyekûn bir ferec (zafer) anlamında sevinç ve kurtuluşuna vesile olacak “Zat” ya da “Mehdi” beklentisi, çok zamandır bir ümid olagelmiştir.

Eski Said Dönemi Eserleri’nden Sünûhat’ta (1920) 2. Meşrûtiyetin 1908 yılındaki ilânı evvelinde kuvvetli bir ümit ve itikat ile ehl-i imanın ümitsizliklerine çare bulmak adına “İstikbalde bir ışık var, bir nur görüyorum” diyerek müjdeler veren Bediüzzaman Hazretleri, devam eden satırlarda bu ışığı, siyaset âleminde ve Müslümanların içerisinde ve çok geniş bir dairede tasavvur ettiğini ifade eder. Lâkin, gelişen hadiseler ve âlemin gidişatı, verdiği müjdeyi âdeta yanlış yerde aradığını ikaz edercesine tekzip ediyor idi, der. 

Enfüsî âleminde bu dert ile dertlenirken, keşfederek verdiği müjdenin tevili ve tabirinin iyi anlaşılmasına dikkat çeker. Tabir, doğrudan yorum; te’vil ise asıl sözü/lâfzı muhafaza ederek varacağı muhtemel mânalardan birine yormak veya çevirmek anlamında olup aralarındaki ince sırrı ayırmak gerekir. 

Te’vil, tabir ve tefsir yaparak ortaya koyduğu ve İslâm âlemi hakkında mutlaka iman cihetiyle daha ehemmiyetli olacağına işaretle Risale-i Nur’a dikkati çeker. Esas beklenilenin Risale-i Nur olduğunu, ancak geniş daire ve hassaten siyaset âleminde mesud ve dindarâne bir hayatın başlangıcı, müjdecisi iken, acele beklenilen (muaccelen) ışığı, o ertelenen (müeccelen) saadet zannederek eski zamanda siyaset kapısında aradığını tekraren söyler.

1911’de Şam’da verdiği Hutbe’de aynı ümidi, erken döneminde vurgular. Lâkin nasıl kırmızı perde ile siyah bir yere bakılsa, kara kırmızı görülür. Risale-i Nur elinde olan, kara siyaseti hedef kabul edip bakarsa elindeki kırmızı eserleri de kara yorumlar, siyasete alet ederek hata eder.

Halbuki bu zamanda ehl-i İslâm’ın en büyük tehlikesi imansızlık ve ahlâksızlıktan gelen tahribattır. Bunun çaresi ise düşülen noktadan ayağa kalkmak, imansızlık bataklığından iman Cennetine kavuşmakla mümkündür ta ki ahlâk kemale ersin.

Fereci, siyesette aramak, siyasetle aramak, siyasetli aramak Nur Talebesinin Risale-i Nur’dan almayacağı bir tarzdır. Zira böyle bir anlayış, Nur Risalelerinde yoktur. 

Bediüzzaman’ın, “O zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset cânibiyle onlara galebe edilmez; ancak manevî kılıç hükmünde i’caz-ı Kur’ân’ın nurlarıyla mukabele edilebilir.” 

Nebevî  (asm) talimatı nasıl da unutulabilir?

12 Eylül darbesini takib eden dahilî bütün hücumlar âdeta bel altından vurarak, aynı yastığa ömür boyu baş koyanların nihayetinde kalbî yastıklarını ayırma acısı, gerçekten içimizi sızlatmaktadır. 

Eserlerinde üzerinde titreyerek bahsettiği, koruduğu yeğeni Abdurrahman’ın, Süfyanın tuzağına düşmesinin günümüzde yansımalarını görmekteyiz. Beşinci Şuâ’nın fiilî dersleri çoktandır tezahür etmektedir.

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    277. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bedeli yine mi halk ödeyecek?

    Türkiye, basın özgürlüğünün en hızlı gerilediği ülke

    'Bakan Yılmaz baltayı taşa vurdu'

    "Ailesinin isteği üzerine Almanya'ya gidecek"

    Savaş suçlusu eski Hırvat general Praljak'ın ölümü araştırılacak

    Okul terkinde Avrupa birincisiyiz

    Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el koyulacak

    İthal et kasap reyonlarını vurdu

    Erzurumlu ilim adamı: İbrahim Hakkı

    Papa Franciscus, ilk kez o kelimeyi telaffuz etti

    ''Sultanların peşi sıra giden alimlerden bıktık usandık artık"

    Muhatabımız Trump

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında ara karar

    Bakan Sarıeroğlu: Emekçiden fedakârlık bekliyoruz

    ‘’Nüfusun yüzde 70’i depremlere karşı kırılgan bölgelerde’’

    Erdoğan'dan ve yakınlarından Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

    ''Zaten kendi de hapisten çıkmanın en kolay yolu 'satmak' diyor''

    CIA'in eski görevlisi Fuller hakkında yakalama kararı

    'Berberoğlu'nun müebbet hapsi istendi'

    AKP'li Ünal'dan ''seçim ittifakı'' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bedeli yine mi halk ödeyecek?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korkusuz yaşama hakkı
    Ahmet BATTAL

    “Adalet istemek sizin işiniz mi” diyenlere
    Abdil YILDIRIM

    “Hayatım hayatınla devam edecek”
    Risale-i Nur'dan

    Çirkinliklere yalnız hapis korkusu kâfi mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye, son 15 yılda en çok ne üretti?
    Süleyman KÖSMENE

    Yerkürenin baş döndürücü seyahati
    Faruk ÇAKIR

    Doğru kişi, doğru iş
    Mehmet ÇETİN

    Fereci yanlış yerde aramak
    Hasan ŞEN

    Tefrikaya âlet olmayalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.