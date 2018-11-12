Tropik ananas

Ayşe, annesi ile marketten sebze, meyve alıyordu.

Birden karşısında duran şeye baktı. Bu neydi böyle? Sebze mi, meyve mi, oyuncak mı?

Yanına gidip dokundu biraz sertti, ama bu bir muz değildi. Muz değilse, meyve de değildir diye düşündü. Ama yine de annesine seslendi ve sordu. “Aaa o mu? O bir ananas, yani tropik bir meyve canım”. Ananas, tropik… Hiçbir şey anlamamıştı. Sonra annesi açıkladı ki; sıcak olan ülkelerin havasına tropik denirmiş ve oranın tabiî havası ile ananas meyvesi yetişirmiş.

Marketten ananası alınca değişik bir şekilde makinede soyarak dilimlediler ve eve gelince hemen ananasla tanıştı. Güzeldi. Ama aklına şu geldi. Allah ne kadar güzel şeyler yaratıyordu.

