Risale-i Nur'dan yansımalar...

Çok sevilen kimseler için "gözümün nuru" deyimi kullanılır. Eskilerde günümüze oranla daha sık kullanılırdı. Sevgi anlatan bu seslenme sözünün yanı sıra, "nuruaynım, nuruçeşmim, nurudidem" şeklinde de hitap edilirdi.. Ayrıca içinde "nur" geçen başka deyimleri de halen kullanıyoruz. *Nur gibi: Parlak, pırıl pırıl. *Nur içinde yatsın: Sevgiyle anılan ölüler için söylenir. *Nur inmek: Kutsal bir yere gökten ışık yağmak. *Nur ol! Alkış sözü. *Nur topu gibi: Çok güzel ve bakımlı (çocuk). *Nur yüzlü: Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır. *Nuranî: Nurlu, ışıklı. *Nur saçmak: Etrafındakileri ilmi ve bilgi açısından aydınlatmak. "Gözümün nuru namaz, saliha kadın ve güzel koku sevdirildi" diyen Peygamberimize (asm) salât ve selâm olsun. Gözünüzde ve gönlünüzde Nur eksik olmasın efendim.

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