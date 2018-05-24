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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Nur’un ilk talebeleri

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
24 Mayıs 2018, Perşembe 01:24
NUR MEKTEB-İ İRFANINDA, MUALLİM VE TALEBE MÜLÂHAZALARI - 2

Bediüzzaman Hazretleri’ne talebe olup, O’nun te’lif ettiği şaheserlere hizmet etmeyi hayatlarında en önemli bir mesele olarak kabullenen bir çok insan, çok zor şartlar altında, ona intisap edip, eserlerine sahip çıkmışlardır.

Sahiplendikleri meselenin, iman ve İslâma hizmet şuuru içinde Bediüzzaman’a talebe olanlar, onun eserlerindeki yüksek mana ikliminin kudsiyetine inanarak o yola başvurup koyulmuşlardır. Bu fedakâr insanlar, Bediüzzaman ve eserlerindeki yüksek manayı idrak edip, bu şuur içinde hareket etmeyi sahiplenmişlerdir. 

Bediüzzaman’ın, sade ve nezih hayatı içinde, etraftaki olumsuz hadiselere rağmen, O’nun eserlerini kendi malları gibi sahiplenmişlerdir. Nurlar’a ve Aziz Üstad’larına ram olanlar arasında, hayatın her safhasında insanlar mevcuttu.

İlk Nur Talebeleri olarak da tasvibi mümkün, bu kahramanlar kafilesinin Bediüzzaman ve eserlerine karşı gösterdikleri itina ve Bediüzzaman’a ve eserlerinin mahiyeti hakkında, düşünce, tahlil ve intibalarını, Nur’lu mektuplar olarak Lâhika’lara akseden ifadelerin sahiplerini, bu nakıs çalışmamıza esas tuttuğumuz kıymetli şahsiyetler, adları, özellikleriyle birlikte,  yazdıkları mektuplarından kısa anekdotlar alıp yazmak yoluyla konuyu sürdürmeye çalışacağız. Risale-i Nur’un intişara başladığı ilk yıllarda, Bediüzzaman ve eserlerine sahip çıkarak değerlendirmelerde bulunan ve çalışmamıza esas ittihaz ettiğimiz, Nur’un ilk kahraman talebelerini şöyle sıralamak mümkündür.

“İbrahim Hulusi Yahyagil, Sabri Arseven, Süleyman Kervancı, Bekir Çelik, Ahmet Hüsrev Altınbaşak, Hafız Ali Ergün, Re’fet Barutçu, Ahmet Asım Önerdem, Mehmet Avşar, Mehmet Tevfik Göksu, Mustafa Güvenç, Abdullah Kula, Hakkı Tığlı, Mustafa Hulusi Ertürk, Ali Aras, Hamid Ekinci, Mustafa Gül, Ahmet Feyzi Kul, Mehmet Feyzi Pamukçu, Mehmet Tahiri Mutlu, Yemen Çayırlı, Ahmet Nazif Çelebi, Hasan Atıf Egemen, Hasan Feyzi Yüreğil, Ali Ertürk, Bahri Çağlar, İbrahim Fakazlı, Ahmet Böncü, Abdülmecid Nursî, Abdullah Yeğin, Mustafa Oruç, Hıfzı Bayram, Mustafa Osman, Ahmet Fuad, Ceylan Çalışkan, Mehmet Çalışkan, Mustafa Acet, Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Sungur, Sabri Halıcı.” 1 

Yukarıda sıralanan ilk Nur Talebelerinin, Üstad Bediüzzaman ve eserlerine karşı gösterdikleri ilgi, alâka ve değerlendirmelerine dair  ifadelerinden kısa anekdotlar aktarmakla birlikte, Bediüzzaman Hazretleri’nin, bu bahtiyar Nur kahramanları hakkındaki değerlendirmeleriyle birlikte.2 Hizmet bağlamındaki konumlarında öne çıkmış, önemli özelliklerini de kısaca arz ederek çalışmamızı sürdüreceğiz..

Dipnotlar:

1- Nur’un kahramanları: M. Öz türkçü. Nesil yay. 3.baskı. s. 199. 

2- Şuâlar:Yeni Asya Neşriyat. s. 285.

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