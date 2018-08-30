"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Takvada birinci: Tahiri Mutlu

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
30 Ağustos 2018, Perşembe
NUR MEKTEB-İ İRFANINDA, MUALLİM VE TALEBE MÜLÂHAZALARI - 12

Isparta’nın Atabey ilçesinden olan, Mehmet Tahiri Mutlu, İslamköyü Nur Talebelerinden Hafız Ali Efendi’nin tavassutuyla, Nur mekteb-i irfanına kavuşur. Bediüzzaman’a talebe olmanın mutluluğunu yaşayan Tahiri, istinsah ettiği mualliminin şaheserlerine karşı, bağlılığı ve ihlâsı ile öne çıkar. 

 Bu vesileyle de, muallimi Bediüzzaman’ın, şu ifadesiyle methedilir:

“Bir gün kendisine: “Tahiri istihdam olunduğuna mı razısın yoksa benim zannımda veli-yi azam olmayı mı istersin?” der. Tahiri Ağabey cevap verir: “İstihdam olunmamı isterim Üstadım” der. Bediüzzaman: “Maşallah gerçi velidir” der. 1

Nur mektebi içinde, Isparta kahramanları olarak, Bediüzzaman’ın tasnifiyle Nur fabrikasının mensuplarının içinde yer alan Tahiri Mutlu, Nur mektebi içinde, muallimi Bediüzzaman ve eserlerine karşı büyük bir ihlâs ve sadakat içinde bağlılığını sürdürür. Nur şaheserlerinin satır aralarında birçok yerde bahsi ve hizmeti anlatılır. Üstadı Bediüzzaman’ın onun için yazdığı bir mektupta şunları söyler; “Bizi ve Kastamonu şakirtlerini kıyamete kadar minnettar eden ve müstesna kalemiyle Risâle-i Nur’un hemen umumunu bu havaliye yetiştiren, evlât ve peder ve valideleri ve refikasıyla Risâle-i Nur’a hizmet eden Kahraman Tahirî kardeşim, Cenâb-ı Hak, hanenizdeki hemşireme, hem bana şifa ihsan eylesin.

Hastalığıma ait bir parça size geliyor. Peder ve validenize de benim tarafımdan deyiniz ki: “Tahirî gibi kahraman bir şakirdi Risâle-i Nur’a yetiştiren ve o vasıtayla defter-i â’mâllerine daima hasenat yazdıran bir şakirdi bize kardeş veren o mübarek zatlar, inşallah bu saadeti daima idame ettirecekler. Dünyanın cam parçalarını, o elmaslara tercih etmeyecekler. Onlar, hususî duâlarımızda dâhildirler.” 2 Bediüzzaman’ın Kastamonu’nda kaldığı yollarda telif ettiği Âyet-ül Kübra Risalesi’nin basımında çok büyük emekleri bulunan Tahiri Mutlu, Üstadı ve muallimi olan Bediüzzaman ile birlikte, Denizli ve Afyon zindanlarında, Nur irfan mektebi talebeliliği adına ömür tüketmiştir. İşte böylesine büyük meselenin ıztırabındadır, Nur mektebinde, Bediüzzaman’a talebe olmak.

Etiketler: Risale-i Nur, Tahiri Mutlu
Okunma Sayısı: 1792
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

    AKP’de Yassıada rahatsızlığı

    Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

    İdlib kan gölüne dönmesin

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli"

    Kuzey Kore'den Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirme çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Faruk ÇAKIR

    Kriz böyle aşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.