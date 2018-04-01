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1 NİSAN 2018 PAZAR - YIL: 49

“Akademik” türde temel eserlere olan ihtiyaç...

01 Nisan 2018, Pazar
Bir ta’kipçisi olarak “neşriyat âleminin yıldızı” Yeni Asya Neşriyat’ın (YAN), Risale-i Nur Külliyatı versiyonları ve ondan türetilen derlemeler başta olmak üzere her türde kitap ihtiyacımızı lâyık-ı veçhile karşıladığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

“Ocak 1990” tarihini “Yeni Asya Medya” bakımından bir “milât” (doğuş/başlangıç) sayarsak, o tarihten beri yüzlerce kitabı okuyucularına kazandırmış olan YAN, ta’kip edebildiğimiz kadarıyla kitap yayıncılığında “dört yol”u ihtiyar etmiş görünüyor.

Dört yolun ilki, mühimi ve de olmazsa olmazı “Risale-Nur Külliyatı (RNK) yayıncılığı.” Yanlış hatırlamıyorsak 1994 yılında başlayan RNK neşri, o zamandan 2017’ye kadar 23 yıllık bir zamanda üç merhale geçirdi. Ve her safhada RNK bir önceki versiyona göre “takdim” ve tasarım mânâlarında daha bir gelişmiş olarak okuyuculara arz edildi… Dolayısıyla, yaklaşık yedi-sekiz senelik fasılalarla yenilenmiş olan RNK’nın bir sonraki versiyonunun 2024’lere tekabül edeceğini söylemek abartı olmaz her hâlde!

İkinci yol, “YAN Araştırma Merkezi” imzasıyla kitap neşredilmesi. Yayınevi kendi bünyesinde hazırladığı ya da bir şekilde dışarıya hazırlattığı kitaplarıyla kendince mühim bir boşluğu dolduruyor.

Üçüncü yolu, bilhassa “Yeni Asya” gazetesi yazarlarının yazılarından derlenen kitaplar teşkil ediyor. İsim vermeye lüzum yok, “Yeni Asya” ile özdeşleşmiş yazar kadrosunun yazıları—okuyucuların talepleri istikametinde—peyderpey kitaplaş(tırıl)ıyor.

Dördüncü yol, “dışarıdan katkılar” diye özetleyebileceğimiz biçimde “Yeni Asya” camiası harici kesimden gelen mahdut sayıdaki kitap çalışmalarının yayımı…

YAN’DAN BEKLENTİLERİMİZ

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız üzere YAN, ihtiyar ettiği dört yolda malûm “hususî” şartlarına rağmen elinden gelenin en iyisini yapıyor; buna şahsen kaniyiz.

Ancak yine de bir okuyucusu olarak YAN’dan beklentilerimiz var!

“Köprü” dergisine muhteşem makaleleriyle katkıda bulunan “Nur Talebesi” ilim adamlarına “Risale-i Nur’un bakış açısıyla” yeni şümullü eserler yazdırılabileceği kanaatindeyiz! Meselâ dört başı ma’mur bir “Bediüzzaman biyografisi,” bir “Bediüzzaman ve Risale-i Nur bibliyografyası,” bir “Risale-i Nur ansiklopedisi,” bir “Risale-i Nur atlası,” bir “Nurculuk kitabı,” bir “Yeni Asya Medya tarihçesi” vs. neden olmasın? Hakeza “Demokratlık,” “siyasal İslâmcılık,” “Türkiye-AB mes’elesi (Müslüman-İsevî ittifakı)” vs. mevzulu kitaplar...

[Üç “ara” not: 1. Tabiî ki işbu konu listesi okuyucu talepleri istikametinde uzayabilir. 2. “Bediüzzaman biyografisi” için kıymetli araştırmacı Bilal Tunç’un (risaletashih.com) muazzam kronolojik bilgisinden faydalanılabilir. (Hususan bu proje aciliyet kesp ediyor; zira Üstad Bediüzzaman’ın Mart 2020’deki 60. vefat yıl dönümüne iki yıl kaldı.) 3. Yukarıdaki bazı kitap projelerinin “zaten YAN’dan çıkmış olduğu” ileri sürülebilir! Fakat yanlış anlaşılmasın ki bizim buradaki kastımız, konunun uzmanlarınca hazırlanmış, akademik çerçevede “sistematik” eserlerdir… Hem YAN’dan çıkmış olan malûm kitaplar, öylesi mufassal eserler için muhakkak surette mühim bir mehaz teşkil edecektir.]

Son verirken, “Yeni Asya Med- ya”nın güzîde mensupları, tarihçi M. Latif Salihoğlu’ndan “yakın tarihin yıldız şahsiyetleri” mevzulu kitabını ve edebiyatçı İslâm Yaşar’dan da “Nâmık Kemal” ile “Süleyman Demirel” biyografilerini ivedîlikle ve de özlemle beklediğimizi kaydedelim! Vesselâm...

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