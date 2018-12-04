GENÇ YORUM

* “Vurmayı bilirsen açılmadık kapı yok, derler. Vurmayı, yani beklemeyi bilirsen… Sabrı ezberlemişsen… Sükûnet, sekînet ve hep bir ümit kapısında isen… bir şeyler açılır, o bahar rüzgârları eser de eser…” (Ali Hakkoymaz)

* “(…)Bugün pek çok insan, [ş]u kadarcık anlayış ve merhameti dahi birbirine göstermez oldu!” (Ayşenur Aydoğdu Akten)

* “İslâmiyet, insaniyetin dinidir ve insanların birbirini anlayarak rıza-i İlâhî dairesinde hareket ettikleri bir dindir.” (Bilal Said Parlakoğlu)

* “Mimar Sinan belki de yüzyıllar önce çok katlı yapıların bu denli yükseleceğini öngörmüştür ve o sebeple incisini [Süleymaniye Camii] İstanbul’un yedi tepesinden birine kondurmuştur!” (Fatma Zehra Şimşek & Duygu Yüksel & Esra Yavuzyiğitoğlu)

* “(…)Akkuyu Nükleer Santrali bir ihtiyaç değil, siyasî bir tercih! (,..) Akkuyu’nun bizim zorla ittirildiğimiz bir kuyu olmasını düşünmek için çok az bir sorgu meyli yeterlidir…” (Handenur Yaşar)

* “Tarih boyunca yaşanan bunca zulüm, empati becerisinden yoksun ruh hastalarının değil, bu beceriye sahip olduğu hâlde merak etmeyen, karşısındakini dinlemeyen, ne yaşadığını sormayan, anlamaya çalışmayan ‘normal’ insanların eliyle yükseldi ve devam ettirildi!” (Melike Nursultan Akkaya)

* “(…)Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, yalnızca O’nun şuurlu bir aynası olan insanı bile tam mânâsıyla tanıyamıyoruz. O’nu hakikaten tanımak ne mümkün!” (Nuriye Sultan Kostak)

BİZİM AİLE

* “Zannedildiği (veya ahlâksız medyanın yansıttığı) gibi kadını cazip/hoş gösteren beden güzelliği değil, bunun ötesi(…)dir.” (Ayşenur Aydoğdu Akten)

* “Esas güzelliğin yalnızca dış görünüşte değil, ahlâk düzeyimizde, davranışlarımızda ve konuşmalarımızda da var olduğunu çocuklarımıza ‘anlamaya başladıklarından itibaren’ hissettirmeliyiz!” (Banu Arslan)

* “(…)Biz hanımlar bir araya geldiğimizde zamandan ve mekândan etkilenmeksizin aralıksız olarak en az yarım saat konuşabiliriz:)” (Hafsanur Meriç)

* “Mes’ele az ya da çok yaşamak değil,/ Ebedî hayatını kurtarabilecek amelleri seçmek!” (Mü’mine Güneş)

* “Kullanım açısından daha rahat olan ‘teknesiz duş kabinleri,’ özellikle ‘yaşlılar, çocuklar ve engelli kişiler’ için vazgeçilmez bir kolaylık sağlıyor. Ekonomik açıdan da daha avantajlı olan bu banyolar ekstra bir maliyetten kurtulmamızı sağlıyor.” (Nuran Salman)

* “Şeker oranının (…) yaklaşık %15-18 olduğu düşünülürse, hazır dondurmaların bu denli yüksek kalori içermesinin sebebi açıktır! (…)Tek bir dondurmadaki [şeker] miktar[ı] yaklaşık 5-13 küp şekere denk gelmektedir.” (Nurcanan Akbaş Aydın)

* “Anlık bakışlar; kaybolmaya meyilli, bir tek bakışla yetinmeyi bilen ar’lı bakışlar elzem bize!” (Nuriye Sağdıç)

* “Anlaşılan, annelerin sadece kızlarına değil, oğullarına da gerçek güzelliğin dış görünüşten ibaret olmadığını anlatmaları gerekiyor!” (Yasemin Güleçyüz)

* “Balık bayatsa yoğurtla birlikte yenildiğinde ‘zehir’ etkisi yapabiliyor! Taze balığın beraberinde, öncesinde veya sonrasında yoğurt ve süt grubu besin tüketmenin sakıncası yok…” (Yeşim Akkaya)

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Not: Yukarıdaki tespitler, dergilerin Kasım 2018 tarihli sayılarından derlenmiştir.