"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

“Din adına baskı ve zulüm dine ve diyanete zarar verir”

25 Eylül 2018, Salı
[Köprü yazarlarından seçmeler-07]

* “Bediüzzaman’ın dil hususiyetlerinden öne çıkan belki de en önemli tarafı, ‘Kur’ân ahlâkının yansıması’ olarak sözü ‘bâtılı zikretmeksizin’ îrat etmesidir. / (…)Kur’ân-ı Kerîm, ‘açıkça söylenmesi mahzurlu olan duygu ve düşünceleri, müstehcen ifadeleri, alay ve hakaret gibi maksatları taşıyan sözleri’ gizli söylemeye gayret etmiş, zaaf ile malûl olmuş insanı bir çeşit korumaya almıştır.” (Ali Eren)

* “‘İttihad-ı İslâm’ın temelini oluşturacak önemli unsurlardan birisi de Türkiye olup, Türkiye’siz bu hedefe ulaşmak mümkün değildir. (…) Bu ittifakı [Cemahir-i Müttefika-i İslâm] siyasî bir gözle görmeyen Bediüzzaman, ‘İslâm hakikatlerinin bütün siyasetin üstünde olduğu’nu burada da ifade etmiştir. (…) [Hakeza] Bediüzzaman ‘milliyet’ kavramıyla, Müslüman olan bütün etnik unsurları kapsayan, ‘ruhu İslâmiyet, aklı Kur’ân ve îman’ olan İslâmiyet milliyetini kastetmektedir.” (Cafer Kaysici) 

* “(…)‘İsrafların önüne geçmek’ adına (…) temelden, yani çocukluktan itibaren iktisat eğitimi verilmelidir. / (…)Ülkemizde günlük milyonlarca ekmeğin israf edildiği bilinirken bir şeylerin yalış gittiği muhakkaktır; bu durum en kısa zamanda düzeltilmezse, Hz. Peygamber’in açık tebliği gereği millet olarak ‘kıtlık, fakirlik ve muhtaçlık’ gibi musibetlerle karşılaşabiliriz!” (Hakan Murat Arslan)

* “Asrın müceddidi Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatını incelediğimiz zaman, her ne hâl olursa olsun ‘husumet, kin ve nefret’i tasvip etmediğini ve bunların yaygınlaşmaması için de gayret gösterdiğini müşahede ederiz. Bediüzzaman, çeşitli zulüm ve hakksızlıklara uğramasına rağmen şahsî hakkını helâl etmiş ve talebelerine de kesinlikle öç alma gibi bir hissiyatla hareket etmemelerini emretmiştir.” (Hüseyin Uzun)

* “Said Nursî, Külliyatında klâsik mantığın bütün kurallarını uygulamıştır. Her cümlesi bir sonraki cümleye hazırlık, her sözü bir sonrakini ispat sadedindedir…” (Mahmut Kaplan)

* “Din adına baskı ve zulüm dine ve diyanete zarar verir. Bu cihetle hürriyetten korkmamak iktiza eder; zira ittifak ancak hak olan noktalarda sağlanır, heva ve heveste değil! (…) Devlet yönetimlerinde aşırı derecede bağıran ve hakaret dolu söylemlerde bulunanların ekseriyetinin demokrat olmadığını (…) tarih yazmıştır. Böylesi bir yaklaşım ise, kendi taraftarı dışında kalan kimselerin ‘düşman’ sınıfına konmasıyla kargaşaya dâvetiye çıkarmasına neden olmuştur.” (Mustafa Usta)

* “Gözlerden birinin baskın olması durumunda görüntü, baskın gözün gördüğü şekilde olacaktır. (…) Her iki gözün birlikte görme keskinliği, ayrı ayrı iki gözün görme keskinliklerinden fazladır.” (Ömer Önbaş & Nahit Topaloğlu & Sabahattin Boyacı & Nejdet Pehlivan)

* “(…)Vicdan duygusu ailede gelişmemiş olan veya vicdanları çocukluk yıllarında ceza ve şiddet ile öldürülmüş olan ve bu şekilde hayata atılan kişiliklerin çoğu, tarihte adı ‘savaşlarla, katliamlarla, cinayetlerle’ anılan, ‘kendine de, ailesine de, toplumuna da’ faydası dokunmamış, insanlığın başına belâ olmuş yöneticiler ve liderler olarak kayıtlara geçmişlerdir.” (Sebahattin Yaşar)

* “Suça hazırlık teşkil eden fiiller ‘suçu işlemek’ anlamına gelmez; ancak teşebbüs var, suç yoksa teşebbüse ‘ta’zir cezası’ verilir. / (…)İslâm ceza hukukunda, suç kesinlikle ortaya çıkmadan ceza vermemek asıldır; ‘şüpheli durumlarda ceza verilemeyceği,’ İslâm’da emredici bir kanun maddesi hâlinde yer almıştır.” (Veysel Kasar)

***

Not: Yukarıdaki tespitler, derginin “İslâm kardeşliği” konulu Bahar 2018 tarihli sayısından derlenmiştir. 

Okunma Sayısı: 263
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Af teklifi Meclis'te

    Yılın futbolcusu belli oldu

    Okul korkusunu yenmek ekip işidir

    Bereketli topraklar sahipsiz

    Kadıköy'de beraberlik

    Yine İsrail'i işaret etti

    İnternetten yayına MİT izni şartı

    Okul polisi uygulamasında yeni talep: Silahla gezmesinler

    Ücretli öğretmenlik tartışmaları bitmiyor

    Online para işlemlerinde dikkat!

    Sporda altın hafta: 68 madalya kazandık

    'Görüşmenin hiçbir etkisi olmayacak'

    'Şu berbat gerçeğin altını çizmek istiyorum'

    Hollanda ile yeni dönem: Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet, Türkiye'ye geldi

    Yusuf Nazik tutuklandı

    Barışçıl gösterilere çok sert müdahale: Bir Filistinli daha şehit oldu

    Gazetelerde işten çıkarmalar artabilir

    Otomotivde büyük daralma

    UNICEF: Trablus'ta 500 bin çocuk doğrudan tehdit altında

    Müslüman olan Norveçli sayısı artıyor: 'Okuyarak, araştırarak İslam'ı seçiyorlar'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Af teklifi Meclis'te
    Genel

    Zulme rıza zulümdür
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ders kitaplarında Atatürkçülüğe tamgaz devam
    Orhan GÜLER

    “Din adına baskı ve zulüm dine ve diyanete zarar verir”
    Ahmet BATTAL

    Kayıp hafızalar ve dosyaları
    Hasan GÜNEŞ

    Türkiye - ABD İlişkileri - 2: Amerikan Ambargosu ve gerilen ilişkiler
    Faruk ÇAKIR

    Çok şey mi istiyoruz?
    Cevher İLHAN

    Faize karşı “yüksek faiz politikası!”
    Genel

    Darbecilerin yanında olanlar bizi “Demirelcilik”le suçladı
    Ali FERŞADOĞLU

    Din var oldukça cemaatler de yok edilemez!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.