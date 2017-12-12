“KHK’zedelere bir bardak soğuk su ikram edecekler!”

4 ARALIK 2017 PAZARTESİ

* “Gerçekten şimdi Türkiye’de yargının hiçbir baskı altında kalmadan objektif, bağımsız olduğuna inanıyor musunuz? Eğer öyleyse nadirattan da olsa sanıkların lehine karar veren savcı veya hâkimler neden hemen sürgünlere tâbi tutuluyor, hattâ tutuklanıyor!..”

Hüseyin Gültekin

5 ARALIK 2017 SALI

* “Kanaatim o ki ilerleyen süreçte darbeye karışmamış, hakkında somut bir delil olmayanlara birileri çıkıp, ‘Ya biz yine yanılmışız; sizi boşuna ihraç etmişiz, tutuklamışız; [size boşuna] çile çektirmişiz!’ diyecek ve bir bardak soğuk su ikram edecekler!”

Hüsnü Şahit

6 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA

* “(…)Her fırsatta halka karşı ‘demokrasi şehidi’ merhum Menderes ve dâvâ arkadaşları üzerinden siyasî rant devşiren AKP iktidarı, Demokratların darbenin zulüm ve işkencesine ma’ruz kaldıkları Yassıada’yı inşaat rantıyla betonlaştırıp, ibretle hatırlanması gereken o acı hatıraların da ‘idam fermanı’nı hazırlıyor!”

Cevher İlhan

* “Anlaşılıyor ki cumhurbaşkanının aile efradı ve yakın çevresi, milyonlarca dolarlık ticarî işlerin içinde. Peki bu ‘başarı’yı kendi hüner ve becerileriyle mi elde ettiler!”

Kâzım Güleçyüz

7 ARALIK 2017 PERŞEMBE

* “Ey millet! Orada isen ayağa kalk ve ses ver, ‘Adalet istiyorum, adalet istiyorum, adalet istiyorum!..’ diye haykır!”

Ali Ferşadoğlu

* “Bizim, direkt ‘particilik/siyasetçilik’ ve ‘devlette kadrolaşma’ gibi alanlara olan alâkasızlığımız (…) Bediüzzaman’a dayanır. (…) ‘Demokrat-Ahrar-hürriyetperver’ bildiğimiz bir partiye oy tercihini kullanmak ise ‘particilik ve siyasetçilik’ değildir; ki bugüne kadar yapılanın da bu seviyede kalmasına gayret gösterilmiştir…”

Mikail Yaprak

8 ARALIK 2017 CUMA

* “(…)AKP’nin Türkiye’de neocon ve neoliberal ittifakının desteğiyle demokratik zeminlerin hepsini imha etmiş olması, kendisinin de normal yollarla çekilmesine imkân vermiyor.”

Şükrü Bulut

9 ARALIK 2017 CUMARTESİ

* “(…)Bu zamanda ‘terör örgütü üyeliği’ dâvâlarında yapılan esaslı yanlışları—ki bunlar hataen değil, bilerek ve isteyerek yapılan yanlışlar—dile getiren her hukukçu hak namına kıymetli bir iş yapmış oluyor.”

Ahmet Battal

* “[Yahudilerin ‘arz-ı mev’ud/vaat edilen topraklar=büyük İsrail devleti’] beklenti[s]i tamamen hayalden ibarettir, ama Yahudileri buna inandırmak elbette mümkün değildir. Ancak başlarına kıyamet koptuktan sonra inanacaklardır; ama bu, işlerine yaramayacaktır!”

M. Ali Kaya

10 ARALIK 2017 PAZAR

* “Türkiye ve İslâm dünyası hadiselere ‘Avrupa ikidir.’ penceresinden bakmalı ve dünyadaki bütün iyilerle bir araya gelmeli. Çünkü akıl için yol, birlik yoludur.”

Faruk Çakır

* “Şu an memleket tam da [ş]unu yaşıyor: Müthiş hipnoz seanslarında, dumura uğratılmış vicdanlar eşliğinde etrafa bakmadan, kulağına üflenenlerle yetinmek—gerisi angarya... Top atılsa bile kulaklar tıkalı!”

Ömer Faruk Özaydın

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Not: Yukarıdaki tesbitler, gazetemizin (yılın 49. haftasına tekabül eden) 4-10 Aralık 2017 tarihli nüshalarından derlenmiştir.