“Kitap gibi dergi”deki müthiş akademik birikim

Köşemizin sâdık ta’kipçileri belki hatırlar: Ma’zide “Yeni Asya”mızdaki dolu dolu geçen “yazarlık” devremizde (2010-2012) iki kısımda neşredilen uzun bir yazımızda (8-15 Mayıs 2011) “Köprü” dergimiz için “kitap gibi dergi” vasıflandırmasında bulunmuştuk.

“Umumî mütalâa” mahiyetindeki o yazıda derginin kıymetini ihsas etmek gayesiyle “kapak konusu indeksi”ni de aksettirmiştik…

Hakikaten, her sayısında belli bir mevzuu “genelde” Bediüzzaman Hazretleri’nin fikirleri istikametinde değerlendiren yazılardan müteşekkil “Köprü” dergisi “kitap ciddiyetinde” bir dergi! Boyut değiştirdiği sayıdan (kış 2004-sayı 85) itibaren bilhassa okuduğumuz derginin eski sayılarını da fasılalarla okumaktayız.

İşte, geçen birkaç aylık zamanda yeni dönemdeki şahsî yazarlık maceramıza “delilik”(!) diye de nitelenebilecek, yorucu ve zaman alıcı bir uğraşı daha ekleyiverdik: “Köprü’nün yazar indeksi”ni çıkarmak… Hemen aşağıda ispat edeceğimiz üzere, 1994-2017 yılları arasındaki 24 yıllık sürede neşredilmiş bulunan (Bahar 1994-sayı 46 ilâ güz 2017-sayı 140) toplam 95 sayıda ciddî ve de mühim bir akademik (ilmî) birikim mevcut!

400 CİVARINDA YAZAR KADROSU

Araştırmamızda, her zamanki gibi istimal ettiğimiz “TNR 12 punto” itibarıyla tam 52 A4 sayfalık bir doküman ortaya çıktı. Ve üşenmeyip bütün “imza”ları saydık: Tam tamına 410 adet… Bu imzaların çok çok azı belli bir kurum adına kaleme alınmış, yine çok az bir kısmı da birkaç değişik şekilde yazılan (!) gerçek şahıs isimlerinden türetilmiş müstear imzalarla çıkmış yazılar… (“Değişik imza” tecrübeleri bizim açımızdan ileride ayrı bir yazı konusu olabilecek kadar enteresan!)

“Köprü”ye yazı yazan veya sadece mülâkat vermeyi tercih eden, dikkate değer ilmî birikim ve yazarlık kariyerine sahip yüzlerce “akademisyen (ilim adamı),” “araştırmacı,” “gazeteci-yazar” titrini haiz kadrodan “bin”i geçen [evet, onları da saydık (!): 1310 adet] yazı ve röportaj mevzuubahis; ki bunlar herhangi bir yayınevi için kesinlikle “kaçırılmayacak” evsafta “kitaplık” işler! Yani çok değişik türde ve çapta kitap olabilecek çalışmalar…

Gerçi ma’zide “Köprü” dergimizden belki bir düzineye yakın kitap projesi hayata geçirilmiş; fakat şahsî fikrimiz o ki bunlar yeterli değil! “Köprü”den periyodik olarak her yıl birkaç kitap projesi çıka(rıla)bilir… Tıpkı bir müddettir güzel çalışmalar sunan “Can Kardeş Yayınları” markasında olduğu gibi “Köprü Yayınları” ya da “Bizim Aile Kitaplığı” benzeri “Köprü Kitaplığı” markaları adı altında harika kitaplar neşredilebilir!

ÇIKABİLECEK KİTAP PROJELERİ

Misal verecek olursak: *Bediüzzaman’ın ve Risale-i Nur’un mahiyetine dair yazılar, *“Köprü” röportajları, *Risale-i Nur kongreleri masa çalışmaları sonuç bildirileri, *Risale-i Nur Enstitüsü panelleri (masa sonuç bildirileri + panel konuşmaları), *“Yeni Asya” ile özdeşleşmiş bir kısım yazarların “Köprü” yazıları (meselâ—alfabetik sırayla—Ahmet Dursun, Ali Ferşadoğlu, İslâm Yaşar, M. Ali Kaya, Sebahattin Yaşar vs.), *“Yeni Asya camiası”ndan akademisyenlerin “Köprü” yazıları (meselâ—yine alfabetik sırayla—Ahmet Battal, Nuri Çakır, Osman Özkul vs.), *Akademisyen Levent Bilgi’nin özgün “Münâzarât şerhi,” *“Güneydoğu Sorunu: Tarihi-Kaynağı-Çözümü” (YAN, Kasım 2009, 3. baskı) benzeri “konu odaklı” derlemeler…

Elbette bu liste kalem erbabının ve okuyucuların da katkısıyla uzayabilir!

Hakeza “Köprü”nün son sayfalarında ilgili sayının konusuyla alâkalı olarak Risale-i Nur’dan derlenen tesbitler bile “Risale-i Nur’da şu, bu vs.” şeklinde “roman boy, 32’şer sayfalık fasiküller” hâlinde veya yakın konular birlikte olmak üzere kitaplaş(tırıl)abilir.

Kıssadan hisse, “Köprü” madenindeki cevherler işlenmeyi bekliyor!