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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Türkiye’nin kaderi bir partiye veya şahsa bağlanamaz!

09 Nisan 2017, Pazar
Memleket basınının yüz akı olan gazetemiz “Yeni Asya”nın, her seçimde veya referandumda an’ane hâline getirdiği “tenvir ve irşat” maksatlı broşür/kitapçık neşriyatının sonuncusu…

Hemen belirtelim ki 16 Nisan referandumu, “evet” ve/ya “hayır” tercihleri zaviyesinden “tarihî bir fırsat” mesabesinde. Çünkü—maalesef iktidar kanadı marifetiyle (!)—iyice gerilen/ayrışan taraflar için bu referandumun manası artık kesinleşti: Anayasa değişikliği paketinin kabulü “demokrasinin sonu”nun, reddi ise “AKP’nin sonu”nun başlangıcı olabilir! Zira “menfi siyaset” şampiyonu “tarafgir/fanatik” kafalar için “muhalefet” (yani demokrasi) bir problem, tersine “doğru siyaset” âşığı “sâlim/selîm” kafalar içinse—iktidar kim olursa olsun—bir nimet. 

Biz şahsen, “şer gibi görünen şeylerde bile ‘hayır’lar olabileceği” inancıyla, bu “şer” paketinden “hayır” çıkacağını ümit ve tahmin etmekteyiz. İnşallah çıkacak olan “hayır”lı netice, bilhassa son üç yılda “Risale-i Nur’ların basım-yayımının engellenmesi” dâhil 28 Şubat’ı da sollayan maddî manevî zulümlere imza atan menhus (uğursuz) “siyasal İslâm” zihniyetini frenleyecektir.

BROŞÜRÜN MUHTEVASI

Şimdi gelelim broşürümüze… “Neden hayır?” başlıklı broşürde “Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı” Ömer Yavuzyiğitoğlu’nun “Referandumda da pusulamız Risale-i Nur’dur” başlıklı yazısının yanı sıra 16 adet “imzasız” yazı yer alıyor. İşte, o yazıların başlıkları: “Said Nursî: İstibdatın şeriatla alâkası yok,” “[Said Nursî:] Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim,” “Hâkim şahs-ı mütehakkim değil, efkâr-ı ammedir,” “Meclis, meşveret, fikir hürriyeti,” “Toplum hürriyetine sahip çıkacak ki,” “‘Eski hâl muhâl,’” “2007’de ‘halk seçsin’ dedik, ama,” “Başkanlıktan önce sistem,” “Darbezede siyasetten otoriter siyasete,” “‘Milletin adamı’ndan ‘devletin adamı’na,” “Türkiye ‘tek adam’ rejimine razı olur mu?,” “Meclis, basın, yargı ve üniversite hür mü?,” “Paket ne getiriyor, ne götürüyor?,” “Başkanlık mı, şeflik mi?,” “Ülkenin kaderi bir partiye veya şahsa bağlanabilir mi?,” “Çoğunluk, tercihini kötüye kullandırmasın…” 

Broşürde yazılar, Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur resimleri, ayrıca İbrahim Özdabak imzalı ve de pek manalı karikatürlerle süslenip zenginleştirilmiş.

DİKKAT ÇEKENLER

Birbirinden değerli yazılardan müteşekkil broşürde bilhassa ortalara doğru (s. 7-15) sıralanan yazılar dikkat çekiyor. Bahis mevzuu yazılarda Risale-i Nur Külliyatı’na ait “Eski Said Dönemi Eserleri” adlı kitaptan hareketle, Bediüzzaman Said Nursî’nin “istibdat-şeriat münasebet(sizliğ)i,” “riyaset-i şahsiye (şahsî reislik/tek adamcılık),” “efkâr-ı amme (kamuoyu)” ile “şûra (meclis), meşveret (istişare), fikir hürriyeti” hakkındaki fikirleri günümüze bakan veçhesiyle yorumlanıyor. 

Broşürde ayrıca “anayasa değişikliği” paketindeki maddelerin analizini ihtiva eden “Paket ne getiriyor, ne götürüyor?” başlıklı yazı da (s. 26-27) calib-i dikkat; ki broşürün ismindeki sualin cevabı burada.

BAZI HUSUSLAR!

Broşürde birkaç husus var ki temas etmesek olmaz! Şöyle ki: 

* “Konu başlığı” intibaı veren “Kemalistlerin refleksi de böyle değil mi?” ibaresi (s. 30) aslında “Ülkenin kaderi bir partiye veya şahsa bağlanabilir mi?” başlıklı yazının (s. 29) içinden bir cümleye benziyor.

* Aslında “imzasız” yazıların tamamı gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz’ün kaleminden çıkma, fakat—her hâlde bir hikmete binaen—imzadan kaçınılmış.

* “İçindekiler” ve “takdim” kısımları es geçilmiş; ama bunlar broşüre “daha ciddî” bir hava katabilirdi.

* Künyede (s. 30) “tasarım”cı unutulmamış, fakat en az onun kadar mühim (belki de daha mühim) olan “editör” nedense belirtilmemiş. (Ancak her hâlükârda—müstear da olsa—bir isim konulsa iyi olurdu…)

VE BİRKAÇ İKTİBAS… 

Son olarak da, altı çizili onlarca manalı paragraftan birkaçını aktaralım: 

* “Hür ve bağımsız olmaları güçlü ve sağlıklı bir hukuk ve demokrasi için hayati önem arz eden kurumların büyük ölçüde iktidara bağımlı kılındığı bir yapı içinde başkanlığa geçilmesi, ‘tek adam’a dayalı işleyişin daha da pekişmesi anlamına gelir.” (s. 18)

* “Hiçbir devirde görülmemiş demokrasi ve hukuk ihlâllerine gaz verip arka çıkan bir ‘milletin adamı’yla karşı karşıyayız! Bu, ‘statükoyla bütünleşme’ sürecinin mi neticesi, yoksa yola çıkarken ağızdan kaçırılan ‘Devletle yüzde 95 anlaştık.’ ikrarının 15 yıl sonra gelen dışa vurumu mu?” (s. 21)

* “Demokrasi ve çoğulculuğa alışmış bir Türkiye’yi, 1930’lu yılların ‘tek adam-tek şef’ rejimine geri döndürme zorlamaları başarılı olabilir mi?..” (s. 23)

Kısacası, “tarihî bir vesika” ve “kitaplıkta muhafaza edilecek” evsafta, madden küçük fakat manen büyük bir broşür… Tez elden okuyup yaymalı!

NEDEN HAYIR? 

Hazırlayan: Yeni Asya Gazetesi 

Sayfa Sayısı: 32 

Ebatları: 20 x 28 cm 

Türü: Derleme 

Yayınlayan: Yeni Asya Gazetesi 

Yayın Tarihi: Mart 2017 

Okunma Sayısı: 2015
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  • Metin

    09.04.2017 16:12:02

    Hocam bu broşürü nerden temin edeceğiz? Sanal ortamda yok

  • Arif Altay

    09.04.2017 14:05:06

    Akp yi Demokratlarla bir mi tutuyorsunuz?

  • İ.Hilmi Ünlü

    09.04.2017 12:51:41

    Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi'nin "Biz demokrat partinin iktidarda kalması için muhafaza etmemiz lazım" mealindeki beyanını nereye koyuyorsunuz?

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