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10 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

“Yeni Asya”nın köklerine yolculuk: “İttihad” örneği...

10 Kasım 2017, Cuma
Takdir edersiniz ki gazetemizin “21 Şubat” ve “23 Mart” ilâveleri gelenekselleşti. En az 10 yıldır yayınlanmakta olan ilâveler biz okuyucularda tatlı bir heyecan meydana getiriyor.

Bu yıl artı olarak, gazetemiz “Yeni Asya”nın öncüsü haftalık “İttihad” gazetesinin seçme sayfalarından meydana gelen bir ilâve sürpriziyle karşılaştık.

İtiraf etmek gerekirse, bizim gibi gözünü “12 Eylül” devresinde “Yeni Nesil” gazetesiyle açanlar için “İttihad” gazetesi bir efsaneydi. Adını sanını duyuyorduk, fakat basılı bir nüshasını göremiyorduk. Nihayet bu hasretimiz son buldu!

Geçtiğimiz Ekim ayında 50. yıl dönümü vesilesiyle “İttihad” gazetesinin “özel sayı”sı yayımlandı. “Tarihî belge” vasfını haiz bu sayı 28 x 34 cm ebadında (“tabloid” diye tâbir edilen “yarım gazete” formatı) ve 56 sayfa olarak satışa sunuldu. (Ve çok doğru bir tercihle, parlak/kuşe kâğıda basılı şekilde…)

Gazetemiz tarafından hazırlanan broşürün “takdim” mahiyetindeki “Yarım asırlık ta’vizsiz istikrar çizgisi” başlıklı yazısı şöyle başlıyor:

“Üstad Bediüzzaman, 40’lı yıllardaki bir Emirdağ mektubunda demişti ki: ‘Risale-i Nur matbuat lisanıyla konuşmak zamanı gelmiştir veya gelecek gibidir.’ Bu sözdeki hasret ve ideali kalıcı bir hizmet olarak gerçekleştirmenin ilk adımı ‘İttihad’la atıldı—24 Ekim 1967’de, Zübeyir Gündüzalp’in manevî rehberliğiyle… ‘İttihad,’ haftada bir çıkan sayılarıyla Risale-i Nur’un medyadaki dili oldu. 21 Şubat 1970’te de günlük ‘Yeni Asya’nın önünü açtı…”

Anlaşılacağı üzere yazıda “İttihad”ın kuruluşu anlatılmış. Aynı yazının devamında ise mühim bir tesbit yapılmakta: “Bu özel çalışmada göreceğiniz ‘İttihad’ sayfaları, yarım asırlık kırıksız bir çizginin belgeleri, Risale-i Nur ölçülerine dayalı ta’vizsiz bir duruşun vesikaları… O zaman temel konularda ‘İttihad’ ne yazmışsa, bugün ‘Yeni Asya’ aynısını yazıyor.”

Ve aynı yazı, iftihar duygusu ve azim kararı ifadeleriyle şöyle sonlanmış: “Biz bu özel sayıyı iftiharla sunuyoruz. Siz de okuyunca, ‘Yeni Asya’ ekolüne mensubiyetinizle bir kez daha iftihar edeceksiniz. Dünya durdukça aynı çizgide yola devam etme kararı ve duâsıyla…”

İTTİHAD’IN MİSYONU YENİ ASYA’DA

Evet, “Risale-i Nur camiasının önemli yayın organlarından ilki” diyebileceğimiz “İttihad” gazetesi, 1967-1971 yılları arasında 3,5 yıl boyunca tam 186 sayı yayımlanmış haftalık bir gazete. (“Ara”da ise, yani 1970’in 21 Şubat’ında “halef” mevkiindeki günlük “Yeni Asya” gazetesi matbuat âlemine adım atmış.)

Broşürde “İttihad” gazetesinden seçme sayfalar—ki tam 51 adet—derlenmiş. Bu sayfalar arasında gezinirken yayın politikasının bugünkü “Yeni Asya”dan farklı olmadığı—âdeta bir “prototip”—görülüyor ki bu da bize hem enteresan geliyor, hem de bizi sevindiriyor! Zira “Bediüzzaman’ca” bir misyonun (manevî vazife, dâvâ) “istikamet” üzere dün olduğu gibi bugün de devam ettiği anlaşılıyor… Yani Nurcuların manevî beslenme kaynağı Risale-i Nur Külliyatı’nın hassasiyetleri (kırmızı çizgiler) “Yeni Asya”da olduğu gibi “İttihad”da da görülüyor; dolayısıyla misyon aynen sürüyor.

Yeri gelmişken kaydedelim ki, sözlüklerde de1  “İttihad” gazetesi, “1968’de Ankara İlâhiyat’ta başörtülü olduğu için okuldan atılan Hatice Babacan’a verdiği destek”le anılmakta.

İlginç bir bilgiyi daha paylaşalım: İlk yazı kadrosundan—ki o devirde bir lise talebesi—Mü’mine Güneş hâlen hayatta ve de “Yeni Asya” medya grubunda yazmakta… Bilvesile kendisine hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz!

M. Ertuğrul Düzdağ’ın, Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin de yazdığı “Volkan Gazetesi”2 adlı çalışmasını bilenler bilir. Dememiz o ki, Demokratların ikinci defa silâh zoruyla iktidardan alaşağı edildiği “12 Mart” muhtırasının hemen akabinde, Haziran 1971’de son sayısı çıkan “İttihad” gazetesinin—hattâ ve hattâ öncülü mahiyetindeki “İhlâs,”  “Uhuvvet” ve “Zülfikâr” gazetelerinin—bir dernek veya vakıf desteğiyle (bütün sayıları içinde olduğu hâlde) “kitap” formatında neşredilmesi, “Risale-i Nur hareketi tarihi”ne meraklı okuyucuları hoşnut eder, sanıyoruz! Sizler ne dersiniz?

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