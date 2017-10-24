Zulmün bumerang gibi geriye dönüp yapanı vurduğunu duymadınız mı?

16 EKİM 2017 PAZARTESİ

* “İsrafı önlemek için bir bakanlık kurulsa yeridir—tabiî o bakanlıktaki israfı önlemek için bir bakanlığa da ihtiyaç duymamak şartıyla!” (Faruk Çakır)

17 EKİM 2017 SALI

* “2000’lerin başında ‘Yeni Asya Camiası,’ ‘Türkiye kamuoyunun yüzde 60-70’i tam dindar olmadıkça Demokrat olmayan dindar kimlikli siyasîlere destek verilmemesi gerektiği[ni], eğer verilirse dinin ve ülkenin ileride bundan çok zarar göreceği’ni gazetesiyle ilân ederek ikaz vazifesini yaptı. Ancak çoğunluk onu dinlemedi, ‘Bizi alınları secdeye giden Müslümanlar yönetecek. Siz daha ne istiyorsunuz?’ d[iy]erek ona karşı çık[t]ı. Ama bugün hadiseler, camianın o günkü uyarılarında ne kadar haklı olduğunu güneş gibi göstermektedir…” (İbrahim Ersoylu)

18 EKİM 2017 ÇARŞAMBA

* “Modern çağın teknolojisiyle bir günlük bir mes’ele için tutukluluk süresi bunca zaman neden uzatılır? / Ya bu yapılanlar zulümse! Bunun İlâhî adalette karşılığı yok mu? Yapılan zulmün bumerang gibi geriye dönüp yapanı vurduğunu ve yapanı beter ettiğini duymadınız mı?..” (Süleyman Kösmene)

19 EKİM 2017 PERŞEMBE

* “Biri veyahut birileri—hafî ya da cehren—bizi gözetliyor, başımıza bir gaile açmak için hazır hâlde bekliyor! (…) Bendenizde, organize edilen (…) mevlid-i şerîfin durdurulmasında bizi gözetleyen menhus bir gözün, ‘dost görünür dessas bir yüzün ilgili makamları yanılttığı, onları siyasî mülâhazalarla iğfal ettiği ve endişeye sevk ettiği, böylece kendi nezdinde mahfuz bir maksada hizmet ettiği’ kanaati kuvvetli…” (Ali Rıza Aydın)

* “(…)Din[in] Bediüzzaman’ın tanımı olarak ‘hayatın hayatı, hem nuru hem esası’ olması [hasebi] ile, ‘İhya-yı dinle olur şu milletin ihyası.’ şartı dini ‘sosyal merkez’ kabul ediyor; ki bunun (…) ‘modern sosyoloji’de yeri yok. O hâlde sosyolojinin yeniden tanımlanması gerekir! Bunun için yeni kelimeler ve yeni tecrübeler inşa etmek (ya da ihya etmek) gerekecektir. Bediüzzaman’ın sosyologlara çağrısı bu...” (Caner Kutlu)

* “(…)Belirli bir tarihte telefonunda By-Lock yüklü eski yeni üst düzey siyasetçilere hiç dokunulmazken arkasında siyasî güç bulunmayan alt tabaka insanlara dokunulması, ‘adalet gücünün tek yönlü bir şekilde kullanıldığı’ izlenimi[ni] doğuruyor.” (Hasan Abdullah)

* “Dünyada baş döndüren gelişmeler olurken ayak sürmek, köhnemiş bir yapıyı muhafaza etmek fevkalâde yanlıştır!” (M. Hanefi Örnek)

20 EKİM 2017 CUMA

* “‘Yeni Asya’ tarafından gelenek hâline gelen Kocatepe Mevlitlerinin izin alma süreci Demokratların olmadığı dönemlerde her zaman sıkıntılı olmuş, mevlit okutulduktan sonra da lehte-aleyhte yankıları devam etmiştir.” (Çetin Acar)

* “(…)Bugün Gülen ve cemaatini bahane ederek ülkeye darbe vuranların, yarın suçlu sandalyesine AKP ve yakın çevresini oturtmayacağına kim garanti verebilir ki?..” (Şükrü Bulut)

21 EKİM 2017 CUMARTESİ

* “Yeni AKP, eski AKP’nin ve daha öncekilerin yaptıklarını yıkıyor. Özetle: Yeni AKP, tarihi tersten yazıyor. Tarihi tersten yazınca ne oluyor?..” (Ahmet Battal)

* “(…)Türkiye’nin, İslâm âleminin, hattâ insanlığın problemi(…) siyasî ve ekonomik değil, ‘Deccalizm/Süfyanizm/Kemalizm’dir. Diğer problemler bunun türevleridir, gerisi bir oyalamaca ve boyalamacadan ibarettir…” (Ali Ferşadoğlu)

22 EKİM 2017 PAZAR

* “Gerçek dindar asla zalim olamaz!” (Kâzım Güleçyüz)

* “Menhus ruh, giderayak en büyük oyununu oynuyor: Gerçek Nurculuğa karşı ‘Siyasal Nurculuğu’ öne sürerek!..” (Ömer Faruk Özaydın)

* “Hukuktan bahsetmemiz için illâ sevdiklerimiz mi zarar görmeli? Müslüman bir ülkede ‘adalet’ istemekten korkuyorsak söylenecek fazla söz yok! Aranmayan hukuk kaybedilmeye mahkûmdur…” (Kübra Örnek)

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Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 42. haftasına tekabül eden) 16-22 Ekim 2017 tarihli nüshalarından derlenmiştir.