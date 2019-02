Şükür Risalesi’nin küçük bir şerhi

Kur’ân, kâinatın yaratılış maksadının şükür olduğuna pek çok yerde vurgu yapıyor.

Kâinat bir fabrika gibi düşünüldüğünde, bu fabrikadan çıkan en iyi mahsulün şükür; veya kâinat bir ağaç gibi hayal edildiğinde, bu ağacın en mükemmel meyvesinin yine şükür olduğunu görüyoruz.

Kâinatta yaratılan her şeyi, iç içe geçmiş daireler şeklinde düşünürsek, bu dairenin odak noktasında yani merkezinde hayat vardır. Bütün yaratılış hayata bakar, her şey hayat için planlanıp yaratılmıştır.

Sonra hayat tabakalarını iç içe geçmiş daireler gibi düşünürsek, dıştan içe doğru bitkiler, hayvanlar ve merkeze insanı koyup, diğerlerinden daha fazla değer verip, daha çok sorumluluk yüklemiştir.

Sonra ruh sahibi mahlûkatın yaratılışını, geniş manası ile hayvan âlemini (insanlarda bu âlem içinde sayılıyor) iç içe geçmiş daireler şeklinde düşünürsek merkezde rızık vardır.

Kâinatın hülâsası olan insanın içine öyle duygular yerleştiriyor ki bu duyguları ile rızka âşık oluyor ve her şeyi rızık için faaliyet göstermeye başlıyor. Bu durum insanlığın kemale ermesi için şarttır. Eğer rızık olmazsa hiç kimse çalışmaz ilim, sanat, sanayi ve teknoloji sukut eder, insanlık âlemi tarihin derinliklerindeki gibi bir ilkel hayat yaşardı, medeniyetler oluşmazdı. Fakat rızk, akıl ve zekâ ile doğru orantılı değildir. Bazen en mükemmel ve zeki insanlar çok fazla çalışanlarına rağmen ancak ölmeyecek kadar rızk bulabiliyor. Batılı bir bilim adamı, “eğer dünyadaki rızk iktisatlı şekilde kullanılırsa 250 milyar insana kâfi gelebilir” diyor. Onun için Allah israftan kaçınmamızı istiyor.

Bediüzzaman mealen, “israf eden şeytanın arkadaşıdır” der. Meselâ bir insana protein olarak 25 gr etin kâfi geldiğini düşünelim. İnsanın da günlük protein ihtiyacını 25 gr et karşılıyorsa, bir insan 250 gr et yese, vücut yine 25 gr.’dan aldığı proteini alır, gerisi kazurat olarak dışarı atar.

Elinde 250 gram döner var ve karşında aç bir insan sana bakıyor, sen bunun 25 gramını yiyorsun ve gerisini çöpe atıyorsun. Bu etin tamamını yemek çöpe atmaktan daha tehlikelidir. Çünkü çöpe atılırsa diğer hayvanların yeme şansı vardır, fakat insan yerse fazlalığı kazurat olarak gider, kimseye fayda vermediği gibi fazla yemekten dolayı diğer hastalıklar baş gösterir hem kendine, hem ailene zulüm yapmış olur. Hem de yaratılış maksatlarına ve iktisat kurallarına uymadığından bir nevi şeytana arkadaş olup, azabı da hak edersin.

Allah, ne kadar büyüktür ki mahlûkatı için her çeşit ve her lezzete rızkı yaratıp bu rızkın çeşitlerini tartıp anlayacak cihazlarla donatmıştır. Eğer her çeşit nimetler olsa, fakat bunların tatlarını alamasaydık ne durumda olurduk veya görünüşleri çok iğrenç olsaydı bunları nasıl yiyecektik? Bu kâinatı çok mükemmel yaratan, her şeyi rızkın etrafında toplamıştır.

Sonuç: Allah her şeyi rızık etrafında topladığı gibi, rızkın devamını da şükre bağlamıştır. Kur’ân’da “hâlâ şükretmezler mi?” (Yasin 35). “Şükredenleri elbette mükâfatlandıracağız” (Ali İmran 145). “Şükrederseniz daha çok veririm” (İbrahim 7). gibi âyetlerle bu konuya dikkat çekiliyor.

Şükrün ölçüsü ise iktisat ve kanaat etmek, israftan kaçınmak başta besmele ile başlamak, rızık vereni tefekkür etmek, sonunda elhamdülillah diyerek şükretmektir. Allah’ın iki özel isminden (Allah ve Rahman Nisa 110). Yaratılan her şey ya doğrudan veya dolaylı olarak rahmettir, hiçbir şey fuzulî yaratılmamıştır. Besmele ile başlamalı, çünkü besmelede Allah, Rahman ve Rahim isimleri vardır ve besmele Kur’ân’ın çekirdeğidir. Rahman Rezzak manasındadır, şükür Rahman isminin gereğidir ve Rahman vesilesi ile sonsuz nur olan Allah’a kavuşulur. Şükrün nevilerinin en geniş fihristesi namazdadır ve namaz mü’minin mi’racıdır.