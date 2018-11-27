Keyfin ölçüsü

Gayet zengin donanım ile iç ve dış görünüme sahip olan 3008, sürüşte her türlü rahatlığı veren özellikleriyle keyfin ölçüsünü ortaya koyuyor.

Genlerindeki bütün sportifliğini modellerine yansıtan Peugeot’da 3008’in ayrı bir yeri olsa gerek. Zira SUV segmentinde rekabet alabildiğine güçlü. Ön sıralarda kendine yer edinebilmek pek kolay değil. 3008, dış ve iç tasarımda rakiplerinin önüne geçiyor. Özellikle iç tasarım duyuları harekete geçiren, trafikte geçen her zamanı daha keyifli bir hale getiriyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Peugeot 3008 1.6 THP EAT6 GTline oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Yeni Peugeot 3008 ilk görüşte güçlü, çekici ve hatta sportif diyebileceğimiz bir tasarımıyla dikkat çekiyor. 3008 bir SUV’un bütün karakteristik tasarım öğelerini bünyesinde barındırıyor; yüksek ve dik tasarımlı burun, uzun motor kaputu, yüksek omuz çizgisi, tamponlar, geniş çamurluk ağızları ve marşpiyerler de dahil geniş ve koruyucu çizgiler, büyük tekerlekler, yerden yüksek yapı ve tavan barları... Kullanılan tasarım dili ve detaylar sayesinde yeni Peugeot 3008 rakiplerine göre çok daha büyük ve heybetli bir görünümde.

Ön bölümde başlayan ve profil boyunca devam eden sade ve modern tasarım yaklaşımı arka bölümde de kendini ortaya koyuyor. Eğimli arka camın altında bulunan parlak siyah panel LED stop gruplarını çevreliyor. Stop lambalarındaki aslan pençesi zaten değişmez görsel bir imza ki, gece ya da gündüz olsun Peugeot’nun her zaman tanınmasını sağlıyor. Yeni Peugeot 3008’i görenler hangi açıdan bakarlarsa baksınlar kaliteyi fark etmemeleri mümkün değil. Krom dokunuşlar, siyah tavan, akıcı ve dinamik çizgiler gibi detaylar kalite algısını yukarı çekiyor. Özetle 3008’in görünümü SUV segmentinde en dikkat çekici ve en şık model konumuna getiriyor.

İÇTEN BAKINCA

Yeni Peugeot 3008’in iç mekanına adım atınca üst düzeye sahip bir kalite algısı karşılıyor. Hakikaten kaliteli malzemelerle üretilen iç mekan, tasarımıyla içinizi açıyor. Şaşaalı ve gelecek zamanın çizgilerine sahip konsolun dikkat çekmemesi mümkün değil. İçerdiği ileri teknolojiyi görselliğiyle vurgulayan yeni nesil Peugeot i-Cockpit® yeni bir sayfa açıyor. Kesinlikle sürücü merkezli olarak tasarlanan ve dikkat dağıtmadan sürüşün keyifli geçmesini sağlayan Peugeot i-Cockpit® kullanıcısına yüksek teknolojisini sunuyor.

Konsola göre küçük kalan direksiyon iki kollu tasarımıyla görüş alanını daraltmıyor ve diz mesafesini de arttırıyor. 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran orta konsola entegre edilmiş gibi ve bünyesinde yer alan teknolojik altyapıyı kullanımı oldukça kolay ve de pratik. Radyo, iklimlendirme paneli, navigasyon, araç özellikleri, telefon ve mobil uygulamalar altı adet piyano tuşu görünümlü düğmeler temel fonksiyonlara ulaşmada büyük kolaylık sağlıyor. 12,3 inçlik yüksek çözünürlüklü ekranıyla sıradışı bir görünüme sahip. Kişiselleştirme imkânıyla sürücünün ihtiyaç duyacağı her şeyi doğrudan görüş hizasına getiriyor. Sahip olduğu mirror ekran, telefon şarj özelliği ve 3D navigasyon özelliğiyle kendinizi trafikte güvende hissetmenizi sağlıyor.

Motor ve performans

Test misafirimizin kaputunun altında 1.598cc 4 silindirli benzinli motor görev yapıyor. 6000 d/d’de 165 HP güç, 1400 d/d’de 240 Nm tork üreten motor 6 kademeli EAT6 tam otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere iletiyor. 3008, 8.9 saniyede 100 km/s hıza ulaşıp, 206 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. 6 kademeli tam otomatik şanzıman ile motorun uyumu başarılı, vites geçişleri sarsıntısız ve performans istediğiniz zamanda gayet devirli. Sport moduyla birlikte aracın sürüş dinamikleri daha keskin oluyor. Ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan motor adeta küçük bir GTi modeli hissi sunuyor desek yanlış olmaz. Başarılı süspansiyon sistemi, 19 inçlik ince yanaklı lastiklere rağmen fazlasıyla konfor sunabiliyor. Sistem performanslı kullanıma da uyum sağlıyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5.7 lt/100 km olarak verilmiş. Güç ve performans oranına göre oldukça iddialı bir değer. Bizim test sürüşümüz sırasında elde ettiğimizdeğer ise, 6.9 lt/100 km oldu. Donanım listesi de oldukça uzun olan 3008’in özelliklerini daha yakından incelemek için en yakın bir Peugeot bayisine uğrayabilirsiniz. Neticede, gayet zengin donanıma sahip olan 3008, heybetli ve de sportmen görüntüsünün yanında geniş iç hacmi ile ailelere de hitap ediyor. Yolculuğu keyifli ve zevkli hale getiren yeni nesil teknolojik donanımları otomatik şanzımanın rahatlığı kendisini ispatlamış motoru ile hem şehiriçi hem de uzun yolda kullanıyor olmanız rahatınızı bozmuyor.