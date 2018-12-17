Konforlu sportif

Her yeni neslinde kendini geliştiren Renault Megane, Hatchback haliyle şık ve sportif duruşa sahip. Mevcut özelliklerİ ile sessiz olduğu kadar da konforlu bir sürüş vaad ediyor.

Renault Megane her yeni neslinde daha nitelikli ve donanımlı bir otomobil olarak çıtasını yükseltiyor. Haliyle segmentinde rekabette ön sıraları ateş çemberi haline getiriyor. Sportif olmanın yanında dikkat çeken tasarımı (rengi de kırmızı olursa), yeni teknolojileri ve efsane motor seçenekleriyle Megane Hatchback (HB) göz alıcı duruyor. Artı rahat sürüş özellikleri ve ekonomikliği ile de tercih sebebi oluyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Renault Megane Hb 1.5 dCi EDC oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Renault Megane her yeni jenerasyonda tasarım açısından kendini geliştirmeyi biliyor. Megane HB ailenin en sportifi gövdesine sahip. C şeklindeki LED gündüz farları arka kısımdaki ince uzun LED şeritlerden oluşan stop grubu (özellikle gece alâmet-i farikası), burun tasarımıyla yeni neslinde Megane’a ışıl ışıl ve prestijli bir görünüme kazandırıyor. Özellikle ön kısımda kaslı görünümü, geniş hava girişli tamponuyla desteklenmiş.

Büyük logo da artık bir marka kimliği halini aldı. Arka kısım da ön bölüm gibi dikkat çekici. Ortadaki marka logosuna kadar uzanan uzun LED şeritlerden oluşan stop grubu 3 boyutlu tasarlanmış. Arka tampondaki geniş difüzör şıklığa katkıda bulunmuş. Uzunluğu 4359 mm, Genişliği 1814 mm ve yüksekliği 1447 mm olan Megane HB’nin bagaj hacmi ise 434 litre.

İÇTEN BAKINCA

İç mekÂna adım atınca dış tasarım şıklığının içe de yansıdığını görüyoruz. Otomobilin ön konsolunda ve ön kapı içlerinde yumuşak dokulu plastiklere yer verilmiş ve işçilik kalitesi de tatmin edici. Ön konsolde düğme kalabalıklığından kaçınılması ayrı bir güzellik. Araçtaki birçok özellik 8.2 inçlik dokunmatik R-Link 2.0 ekranı üzerinden kullanılabiliyor. Menü kullanımına ise biraz alışmak gerekiyor. 7 inçlik TFT renkli LED gösterge ekranı ise, sunulan 5 farklı sürüş moduna göre renk ve görünüm değiştiriyor. Kişisel ayar seçeneklerinin sunulduğu Multi Sense sistemi, motor tepkisinden direksiyon sertliğine, motor sesinden vites değişim süresine kadar birçok alanda aracın tepkilerini farklılaştırıyor. Megane HB iç hacmi ve bagaj genişliği ise kompakt sınıfın ihtiyaçlarını karşılıyor. Arka koltuğunda Sedan kardeşinden 35 mm daha az diz mesafesi sunsa da, hacim açısından herhangi bir sıkıntısı oluşturmuyor.

MOTOR & PERFORMANS

Renault’un güçlü olduğu yönlerden birinin başarılı motor seçenekleri olduğunu herkes bilir. Test aracımızın kaputunun altında vazife gören 1.5 litrelik dizel ünite, 4000 d/d’de 110 HP güç ve1250 d/d’de 250 Nm tork değeri üretiyor. 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman EDC ile kombine edilmiş ünite, 0-100 km/s hızlanmasını 12.3 saniyede gerçekleştirirken, maksimum 187 km/s hız değerine ulaşıyor. Motor. 1386 kilogramlık aracı rahatlıkla hareket ettirirken, yüksek hızlara çıkmaya istekli bir performans ortaya koyuyor. Fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama tüketim değeri 3.8 litre verilen test aracımızla, testimiz boyunca ortalama 5.3 lt/100 km’lik bir tüketim değeri elde ettik.

Megane sessiz olduğu kadar ve konforlu bir sürüşe sahip. Yalıtım konusunda da bayağı mesafe kat etmiş. Süspansiyon sistemi başarılı ve konforunuzdan çalmıyor.

Yol tutuş yeteneği bir hayli arttırılan Megane, sınıfının en iyileri arasında yerini alıyor.

Unutmadan eklemek lâzım ki, Megane HB’nin direksiyon tepkileri sportifliği kadar keskin değil. Sürüş modlarından Sport’u seçseniz dahi direksiyon yeterince sertleşmiyor. Bir tık geride kalıyor. Yine de sportif sürüşü sevenlerin beklentilerini karşılamayı başarıyor.

Donanım listesinde iddialı olan Megane HB, özellikle opsiyonel donanım paketleri dikkat çekici. Masaj fonksiyonlu deri koltuklar, adaptif hız sabitleme, eller serbest park sistemi ve otomatik uzun/kısa far ayarı gibi donanımlar Megane HB’yi bir üst segmente yaklaştırıyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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