Makyajdan Azıcık fazlası

C4 Cactus makyaja tabi tutulurken segmentini de değiştirmesiyle adeta makyajdan öte bir yapıya bürünmüş.

Otomobilseverlerin beğenisine ilk olarak küçük bir crossover olarak gelen ve sahip olduğu airbump’lar ile dikkat çeken Citroen C4 Cactus bir makyaj operasyonuna tabi tutuldu.

Makyajın ardından C segmentinde hathchback olarak gördük. Segment farklılaşırken haliyle bir takım değişikliklere uğradı. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Citroen C4 Cactus 1.2 EAT6 Shine oldu.

DIŞTAN BAKINCA

CItroen dış görünüşte ilginç tasarımlar kullanıyor. Keza C4 Cactus de yine öyle olmuş. Bunu, en azından, insanların şöyle bir dönüp bakmasından anlamak mümkün. Cactus’un yeni halinde biraz daha sade ve neredeyse airbumpsız daha oturaklı bir hale bürünmüş.

Önceden kapıların ortasında, ön arka tamponda olan airbumplar şimdi sadece kapıların alt kısmında mevcut. Ön kısımda sis farlarının etrafında krom renkli detaylara yer verilmesi, arka stop grubunun daha şık ve modern hale getirilmesi gözü dinlendiriyor. Ayrıca aynaların daha şık görünüme kavuşmasını da unutmamak gerekli.

İÇTEN BAKINCA

C4 Cactus’ün iç mekânına adım atınca önceden tanıdık gelmeyen ayrıntılar mevcut. Konsolün üst kısmındaki farklı plastik rengi, torpido gözünün ilginç tasarımı, yolcu koltuğu tarafında havalandırmanın yer almaması bu ayrıntılara misal olarak gösterilebilir. Yine iç kapı tutamakları dikkat çeken özelliklerden biri. Ön konsolun üst kısmı dışında rahatsız etmeyen sert plastik kullanılmış.

Torpido gözünün içi oldukça geniş. Ön ve arka kapı içi cepler geniş ve çok kullanışlılar. Vitesin önündeki bardaklık kullanımı rahat ve kol dayamanın içinde de eşya gözü bulunuyor. Ama el freninin altındaki ve yolcunun ayak bölümünde yer alan eşya gözünün kullanımı sıkıntılı. Konsolun alt kısmındaki göze de akıllı telefonlar rahatça sığıyor. Kısacası eşya gözü noktasında C4 Cactus cömert dizayn edilmiş.

Devir göstergesi olmayan gösterge ekranı son derece minimal dizayn edilmiş ve araçla alakalı birçok bilgi dokunmatik ekrandan görülebildiği için buraya km bilgisi, hız, vites konumu, uzun-kısa far, kemer uyarısı gibi unsurlar konulmuş. Kullanımı kolay, dokunmatik hassasiyeti son derece iyi olan 7” kapasitif dokunmatik ekranlı Apple CarPlay ve Android Auto sistemlerini sunuyor ve multimedya sistemi gayet iyi çalışıyor. Shine pakette standart olan anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi verimli çalıştığını da not edelim.

“Konforun en tarz hali” mottosuyla yollara çıkan yeni C4 Cactus segmentine göre gerçekten çok konforlu bir otomobil. Citroen’in “PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHION®” adını verdiği ve dünyada ilk olarak C4 Cactus’te sunulan Kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemi otomobile konfor anlamında boyut değiştirtmiş. Citroen’in Advanced Comfort adını verdiği neredeyse ikinci bir süspansiyon görevi gören koltukları fazlasıyla rahat. Geniş yapıları ve tatlı bir yumuşaklığa sahip minderleri sayesinde uzun yolculuklarda dahi yormuyor. Ancak arkada yaşama alanı nispeten dar. Biraz uzun boylu olanlar için baş ve diz mesafesinde sıkıntı olabilir. Cactus’un arka kapı camları yerine dışarıya doğru açılan kelebek camları var. Böyle bir araçta bu tarz bir uygulama ise garip doğrusu.

MOTOR VE PERFORMANS

C4 Cactus’un kaputunun altında 1.2 Puretech turbo benzinli motor mevcut. 3 silindirli olan bu ünite, 110 HP güç ve 205 Nm tork üretiyor. 1.2 Puretech motora EAT6 adlı 6 ileri tam otomatik şanzıman eşlik ediyor. İlk kalkışlarda biraz geç tepki vermesi dışında şanzımanın dikkat çeken bir eksiği gözükmedi. 0-100 km hızlanmasını 10.9 sn’de tamamlayan Cactus’ün maksimum hızı ise 188 km/s. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim değeri 5.3 lt/100 km verilmiş. Testimiz süresince elde ettiğimiz değer ise 6.6 lt/100 km oldu. Agresif kullanımın yoğun olduğu test sürüşümüzde ortaya çıkan bu değeri daha sakin bir kullanımla 5’li değerleri düşürmek mümkün. Ki, benzinli bir araç için 6.6 lt/100 km’lik ortalama bile gayet iyi bir değer. Unutmadan, makyaj öncesi modelde ön konsolda yer alan vites değiştirme butonlarının aksine şimdi şık bir vites koluna yer verilmiş.

Yol tutuşu tatmin eden C4 Cactus, sıradışı şeyler yapmadığınız sürece iyi şasisinin de etkisiyle çizgisini pek bozmuyor. Ani durumlarda ise ESP çok sert müdahalelerle otomobili çizgisine oturtuyor. Kısacası Cactus’ü virajdan viraja atmak yerine sakin kullanmak çok daha keyifli olacaktır.

C4 Cactus ses yalıtımında kendini geliştirmiş. Benzinli motor sessiz olduğu için içeriye pek ses yansımıyor. 100-110 km/s’ten sonra rüzgâr sesi içeride duyulmaya başlıyor. C4 Cactus’un Shine versiyonu fiyatı hurda indirimiyle 118 bin TL’den başlıyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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